Scaloni reveló por qué se hizo hincha de Boca, quién era su ídolo y a qué partido histórico fue en la Bombonera

La biografía oficial de Lionel Scaloni profundizó un tema tabú en el fútbol actual, pero que en el pasado estaba totalmente normalizado: revelar el club de cual cada uno es hincha. Es sabido que el DT multicampeón con la Selección argentina -dicho por él mismo- simpatiza por Boca y dio detalles muy interesantes sobre esta fuerte vinculación.

Lionel Scaloni y su vínculo con Boca: cómo se hizo hincha y el partido histórico en la Bombonera El entrenador de 47 años, que con el tiempo fue perdiendo esa efervescencia, contó historias de su vida de joven y reveló que se hizo fanático del Xeneize por su la figura de su abuelo paterno: "Con Mauro nos hicimos de Boca por el abuelo Deolindo, con el que convivíamos. M i viejo es de River, y mi vieja eligió Rosario Central. Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba, aunque tampoco era fanático".

En ese contexto, Scaloni explayó su discurso y confesó: "Estuve en la Bombonera el día del gol de Claudio Benetti, cuando Boca fue campeón, en el 92", haciendo referencia al recordado partido ante San Martín de Tucumán donde el Xeneize cortó una racha de 11 años sin títulos.

Quién era su ídolo en aquella época De la mano con eso, el técnico de la Albiceleste manifestó que su "ídolo de chico era Blas Giunta" y explicó el por qué: “Yo corría y metía como loco, toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía y, en esa época, Giunta era un símbolo”.

