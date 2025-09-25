La tremenda comparación de Sebastián Saja sobre Maravilla Martínez con dos ídolos de Racing: "Está a la altura de..."

Sebastián Saja, director deportivo de Racing, enalteció la figura de Adrián Martínez y lo puso a la par de dos grandes ídolos de la historia del club.

El nombre de Adrián Martínez ya es palabra sagrada en Racing. El goleador se ganó un lugar en la historia de la Academia a base de títulos y una infinidad de goles que lo convirtieron en el máximo killer del club en torneos internacionales. En ese contexto, Sebastián Saja, director deportivo de la institución de Avellaneda, se deshizo en grandes elogios hacia Maravilla.

A días del clásico ante Independiente, el exaquero habló de lo que significa la figura del delantero de 33 años en la vida de la celeste y blanca con una frase contundente. "Para Racing, Maravilla Martínez es todo", manifestó en charla con el programa Un Buen Momento en Radio La Red.

La tremenda comparación de Sebastián Saja Pero al instante, Saja sorprendió con una tremenda comparación que enalteció aún más la imagen de Maravilla Martínez: "Está a la altura de lo que hicieron Diego Milito y Licha López. Queremos que termine su carrera en el club. Ojalá le podamos agregar algún capítulo más a su historia", sentenció el Chino.

Maravilla Martínez Velez Racing Saja puso a Maravilla a la altura de Lisando López y Diego Milito en la historia de Racing. EFE

Hace poco tiempo, Racing blindó a Martínez con una cláusula simbólica de 122 millones de euros -la más alta del fútbol argentino- para evitar novelas similares a la de Maximiliano Salas y su pase a River, pero también para reflejar lo que representa en el club el tercer máximo goleador de la Academia en el siglo XXI (ya lleva 50 goles).