Tras cancelar una visita días atrás, finalmente Patricia Bullrich llega a Mendoza junto a Petri

Tras una cancelación previa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , llegará finalmente este lunes a la provincia. Lo hará junto con el ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza , Luis Petri .

Los ministros de Milei y candidatos por el oficialismo nacional participarán de la inauguración de las nuevas sedes de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional en Mendoza. Lo harán junto a autoridades locales como la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, quien confirmó la agenda.

Este evento había sido convocado por el propio Luis Petri durante un video difundido el 13 de septiembre pasado, comunicando que el evento iba a desarrollarse el viernes de la semana pasada. Sin embargo, Patricia Bulllrich canceló el viaje a Mendoza luego de que el presidente Javier Milei la invitara a su acto en la provincia de Córdoba.

Tras este cambio de prioridades de la también candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, la inauguración se prorrogó a este lunes. Finalmente ese día se cortará la cinta del nuevo albergue de la Policía Federal de Mendoza, que ahora funcionará en Guaymallén, en un edificio que donó el Gobierno local como parte de un acuerdo.

La sede local de la Gendarmería Nacional seguirá funcionando en el mismo lugar que actualmente, en un edificio también ubicado en ese municipio. Petri y Bullrich aprovecharán la ocasión para anunciar las refacciones y entregar equipamiento.

Cuáles son las dos nuevas sedes que inaugurará Patricia Bullrich

La nueva sede de la Policía Federal, que actualmente se encuentra en calle Perú de Ciudad, estará ubicada en un edificio de tres plantas situado en calle Benavente, entre López de Gomara y Libertad, frente al predio de la municipalidad de Guaymallén.

El edificio le pertenece al Gobierno de Mendoza, que lo cede como parte de un convenio que firmó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, con su par nacional. En el mismo, Bullrich se comprometió a sumar más agentes federales en la provincia, medida coherente con la estrategia de la Nación para aumentar la presencia en las provincias con delitos complejos.

La sede de la Gendarmería seguirá siendo la que está ubicada en Pedro Vargas de Dorrego. Allí se inaugurarán remodelaciones y entregarán nuevo equipamiento.