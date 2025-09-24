Patricia Bullrich lamentó el "horror" del triple crimen de Florencio Varela y se puso a disposición del Gobierno bonaerense

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , brindó su primera reacción al "horror" del triple femicidio de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. Las tres jóvenes de 20 y 15 años se encontraban desaparecidas desde el viernes y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela . "Un final muy triste", lamentó la funcionaria en diálogo con MDZ .

"En primer lugar, un horror para las familias y las niñas asesinadas" , manifestó Bullrich a este diario durante su visita a la Casa Rosada para discutir temas de la campaña electoral de La Libertad Avanza. En ese marco, la ministra aseguró que su cartera se puso a disposición de la provincia de Buenos Aires y destacó el rol de su Dirección Nacional de Trata en la búsqueda encabezada por la Policía bonaerense.

Sobre el caso, Bullrich evitó llevar el triple crimen a la arena de la campaña, aseguró que "no quiere opinar sobre la muerte de tres chicas más allá del dolor de sus familias" y expresó: "Un final muy triste de situaciones de mucha conflictividad social, marginalidad y problemas en esas familias, esas chicas que terminaron en esta tragedia".

El viernes 19 de septiembre, Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada del partido bonaerense de La Matanza, mientras subían a una camioneta blanca. La búsqueda terminó en tragedia cuando la Policía Bonaerense encontró tres cuerpos descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

El operativo dio con los tres cadáveres luego de triangular el celular de una de las víctimas con una antena de la zona, a más de 30 kilómetros del lugar donde las jóvenes habían desaparecido. Poco después, los investigadores confirmaron que se trataba de ellas, según reveló el abuelo de Brenda y Morena en diálogo con la prensa.

"Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas", manifestó.

Durante el allanamiento, la Policía encontró a un hombre y una mujer que intentaban limpiar con lavandina el lugar, donde se identificaron rastros de sangre. Luego, el operativo dio con una pareja de nacionalidad peruana que se alojaba en un hotel de la zona. Se especula que son los dueños del lugar, quienes le habían pagado a los primeros sospechosos para encargarse encubrir la escena.

La hipótesis del caso, según indicaron fuentes policiales, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda narco de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. El caso es investigado por el fiscal Gastón Dupláa, con asiento en La Matanza, jurisdicción donde las mujeres fueron vistas por última vez.