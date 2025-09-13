En plena campaña, Luis Petri llega a Mendoza junto con Patricia Bullrich

El ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza, Luis Petri, encabezará un acto inaugural en el departamento de Guaymallén. Lo hará acompañado de una referente de la administración nacional como es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , también candidata en la Ciudad Buenos Aires.

Juntos, los ministros de Milei y otras autoridades de la provincia inaugurarán la nueva sede de la Policía Federal en Mendoza y la Gendarmería Nacional . Será el próximo viernes, aunque aún se desconoce el horario del acto.

El propio Luis Petri comunicó la convocatoria mediante un posteo en las redes sociales en el que se lo ve junto a Bullrich, convocando: "El viernes 19 vamos a estar con Patricia Bullrich en Mendoza inaugurando la nueva sede de la Policía Federal y la Gendarmería".

La ministra, candidata al senado por la Ciudad de Buenos Aires, agregó: "Policía Federal y Gendarmería con más capacidades, con laboratorios y todo lo que necesita una provincia fronteriza como Mendoza y con la importancia que tiene Mendoza en el país".

La nueva sede de la Policía Federal, que actualmente se encuentra en calle Perú de Ciudad, estará ubicada en un edificio de tres plantas situado en calle Benavente, entre L+opez de Gomara y Libertad, frente al predio de la municipalidad de Guaymallén.

El edificio le pertenece al Gobierno de Mendoza, que lo cede como parte de un convenio que firmó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, con su par nacional. En el mismo, Bullrich se comprometió a sumar más agentes federales en la provincia, medida coherente con la estrategia de la Nación para aumentar la presencia en las provincias con delitos complejos.

La sede de la Gendarmería seguirá siendo la que está ubicada en Pedro Vargas de Dorrego. Allí se inaugurarán remodelaciones y entregarán nuevo equipamiento.