Guillermo Francos dijo que "fue un error nacionalizar la elección bonaerense" y elogió a Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , afirmó este sábado que fue un “error nacionalizar la elección” en la provincia de Buenos Aires y dijo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es un “referente del peronismo”.

“Sin dudas nacionalizar una elección distrital fue un error”, reconoció Francos en declaraciones radiales tras la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza.

Para el ministro coordinador, el mandatario provincial utilizó una estrategia “inteligente” al buscar darle mayor volumen a la elección local y señaló que esa “jugada” le permitió a Kicillof tomar distancia del kirchnerismo y convertirse en referente del peronismo.

“El gobierno de la provincia fue inteligente, porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia”, consideró Francos.

Por otro lado, comentó que en la elección nacional no se repetirá el resultado de la provincial, debido a que se debatirá cómo se va a componer el Congreso de la Nación.

“La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato”, dijo el jefe de Gabinete.

A su vez, Francos rechazó las críticas de la oposición y sostuvo que hay un escenario que busca “desestabilizar la imagen” del gobierno de Javier Milei.

"No tengo dudas, hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene el gobierno", sentenció el funcionario.