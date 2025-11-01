Rescataron en helicóptero a un hombre que cayó mientras andaba en cuatriciclo por una huella

El operativo fue encabezado por el Cuerpo de Aviación Policial y la Patrulla de Rescate cerca de la planta de Villavicencio.

El rescate en helicóptero fue encabezado por el Cuerpo de Aviación Policial y la Patrulla de Rescate.

Un hombre de 53 años tuvo que ser rescatado en helicóptero este domingo en una zona de difícil acceso de Las Heras, luego de sufrir un accidente mientras circulaba en un cuatriciclo. Golpe que le produjo una serie de lesiones.

patrulla de rescate motociclista 75 El hecho ocurrió cerca de las 13.20 en la zona conocida como puesto Los Chavos, a unos cinco kilómetros al este de la planta Villavicencio. Según informó el Ministerio de Seguridad, motociclistas que practicaban enduro en el lugar encontraron al hombre accidentado y dieron aviso al 911, al sospechar que tenía fracturas costales y no podía moverse por sus propios medios.

Debido a la dificultad para acceder por la huella, se dispuso un operativo aéreo para el rescate. El helicóptero Halcón Uno del Cuerpo de Aviación Policial despegó con personal de la Patrulla de Rescate y un médico a bordo. En el lugar lograron ubicar al herido, identificado como Ricardo Nicolás Valladarez, quien relató que había perdido el control del vehículo en la huella y que cayó unos diez metros por un barranco.

patrulla de rescate motociclista 7533 (2) El hombre fue trasladado al Hospital Central, donde fue asistido por personal de salud, quien le diagnosticó politraumatismos, posible neumotórax y traumatismo raquimedular. Permaneció internado para su atención.