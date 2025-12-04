Quién era la argentina asesinada por su expareja en Alicante

Luego de la conmoción que provocó el presunto femicidio seguido de suicidio de una pareja argentina que había sido hallada sin vida en un departamento en la ciudad de Alicante , España, comienzan a conocerse detalles de la identidad de los fallecidos.

La mujer de 29 asesinada se llamaba Oriana Rojas , y era una cordobesa de 29 años. Su expareja y padre de su hijo de dos años, sería el presunto femicida que se quitó la vida. Se llamaba Leandro Ferreyra , tenía 34 años, y también era nacido en Córdoba capital.

Estaban juntos desde 2015. En 2020 se casaron y un año después él la convenció de emigrar. Se instalaron en Alicante, donde en 2023 nació su hijo. Pero la relación atravesó una severa crisis a principios de este año. Hasta se inició un trámite de divorcio y, aunque estaban separados, ambos seguían conviviendo en el departamento del barrio Carolinas Altas. El mismo lugar donde el martes pasado se hallaron sus cuerpos.

Oriana y Leandro habían llegado a Alicante hace aproximadamente cuatro años, buscando oportunidades laborales y allí hallaron un entorno más estable. Fue entonces que nació su pequeño hijo. El hermano de Oriana también residía en la ciudad española y era parte de su red de contención tras la separación.

“Feliz día amor de mi vida. Sos indudablemente la mujer que estoy ciegamente enamorado y a la que quiero para toda mi vida”, escribía Leandro Ferreyra en una de las tantas publicaciones dedicadas a Oriana Rojas, su esposa, en redes sociales.

Los posteos aún están visibles y muestran fotos de la pareja desde sus inicios en Córdoba hasta su vida reciente en Alicante, España, donde este martes ocurrió el femicidio seguido de suicidio.

posteos del femicida de la pareja cordobesa en alicante

Trágico final

Ferreyra había estudiado en un IPEM de barrio Ameghino Sud, en la zona sudoeste de la capital cordobesa. Ya en España, trabajaba realizando tareas de mantenimiento, mientras que Oriana se desempeñaba en la empresa Necomplus, dedicada a tecnología para medios de pago electrónicos.

La confirmación del crimen llegó tras un mensaje estremecedor que recibió el hermano de la joven: “Tu hermana y yo estamos muertos”. Alarmado, se dirigió al departamento de la calle Cánovas del Castillo 13 y encontró la escena que derivó en la intervención policial.

De acuerdo con medios locales, Leandro Ferreyra habría atacado a Oriana con un arma blanca. Le propinó siete puñaladas. Luego se suicidó ahorcándose en el balcón. El niño de 2 años estaba en la guardería al momento del crimen.

No existían denuncias previas por violencia de género, según informaron las autoridades españolas, que avanzan en la investigación mientras se realizan las autopsias forenses.

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante guardó tres minutos de silencio a las puertas del edificio consistorial en señal de repudio por el femicidio de Oriana. Al homenaje también se sumaron otros municipios de la Comunidad Valenciana.

En las redes de Oriana, en cambio, el distanciamiento era evidente. En los últimos meses, las publicaciones con Ferreyra desaparecieron casi por completo y, en cambio, predominaban las fotos con su pequeño hijo y mensajes alusivos a su vida en Alicante.