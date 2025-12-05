Se complicó la situación del acusado por el asalto fatal de un empresario sanjuanino en Las Heras

La Justicia le dictó la mañana de este viernes la prisión preventiva a Matías Exequiel Alonso Jara , alias el Mati Mat o Mati Mati, quien se encuentra acusado por el asesinato de Sergio Nacenta , el empresario sanjuanino que fue engañado por una chica y terminó sufriendo un asalto fatal a mediados de septiembre en El Borbollón , Las Heras .

Fue el juez Gabriel Bragagnolo quien dictó la medida cautelar, haciendo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien se encuentra a cargo de la investigación por el hecho de inseguridad que terminó en muerte. De esa forma, el sospechoso seguirá tras las rejas mientras avanza la pesquisa en su contra.

Para eso, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°2 tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la parte acusadora, que consiste en testimonios, cruzamientos de datos e imágenes de cámaras de seguridad que comprometieron al malviviente imputado por el delito de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Desde la génesis de la investigación, los detectives del caso llegaron a una versión que apuntaba a que la víctima había sufrido un engaño por parte de una muchacha, quien lo condujo al lugar donde fue asaltado y asesinado.

Esa hipótesis sostiene que el empresario sanjuanino fue seducido a través de un perfil falso de Facebook , el cual manejaba una hija menor de edad de Alonso Jara , probablemente haciéndose pasar por una mujer mayor. El hombre fue citado la madrugada del sábado 20 de septiembre, a pocos metros del barrio Santo Tomás de Aquino , donde residía el presunto autor junto a la adolescente.

nacenta-436365 Sergió Nacenta, la victima del asesinato en Las Heras. MDZ.

De esa manera, pasada la medianoche del citado día, Nacenta llegó a bordo de su camioneta Toyota Hilux hasta el lugar que le indicaron, localizado en calle Paso Hondo. Mientras el hombre esperaba su cita, fue abordado por Jara Alonso, surge de la plataforma fáctica del expediente, quien portaba un arma de fuego y abordó al oriundo del departamento de Pocito con claras intenciones de robo.

Asalto fatal en Las Heras

En ese instante, Nacenta advirtió rápidamente que iba a ser víctima de un asalto, por lo que subió a su camioneta y aceleró para evitar al malviviente, en dirección al sureste de calle Paso Hondo. No obstante, el malviviente disparó y el proyectil -de una pistola calibre 9 milímetros- ingresó por la ventanilla trasera e impacto en el lado izquierdo del cuerpo de la víctima.

La herida provocó a los pocos metros que la víctima se desvaneciera y perdiera el control de la camioneta, la cual terminó dentro de un cauce, a escasos metros del Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto El Borbollón, edificio donde funcionaba hasta hace algunos años la cárcel de mujeres.

camioneta nacenta La camioneta de Nacenta tras el asesinato. Gentileza.

Cuando policías llegaron hasta ese lugar, tras ser alertados a través de la línea de emergencias 911, encontraron a Nacenta sin vida y notaron que tenía una herida de bala en el sector costal izquierdo.

Los trabajos investigativos tras el crimen apuntaron rápidamente contra Jara Alonso, quien fue detenido al día siguiente, quedando imputado y tras las rejas. Ahora, su situación procesal se complicó a partir del dictado de la prisión preventiva y dio su primer paso hacia el juicio oral.