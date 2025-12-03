Grave asalto en Mendoza: se frenó para auxiliar a una mujer y delincuentes le dieron tres balazos

Delincuentes asaltaron y balearon la noche de este martes a un hombre en Ugarteche , Luján de Cuyo . Los autores lo engañaron con colaboración de una mujer , quien simuló haber sufrido algún delito en la ruta 40 . Allí, la víctima se frenó para auxiliarla y dos asaltantes lo abordaron y le dispararon.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que el episodio se registró alrededor de las 21.30 cuando policías de la jurisdicción tomaron conocimiento, a través de la línea de emergencias 911 , sobre un hombre que había sido gravemente herido de bala durante un intento de robo en el cruce de las rutas 40 y 15 , frente al asentamiento Raíces del citado distrito lujanino.

Los efectivos se trasladaron inmediatamente al lugar y dieron con el conductor de un Chevrolet Corsa , quien acaba de recibir tres disparos por parte de malvivientes que lo abordaron con claras intenciones de robo, agrega la información.

Antes de ser trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) al Hospital Central , la víctima relató que venía acompañado por un conocido y que se frenaron para auxiliar a una mujer que estaba tendida al costado de la ruta 40 .

Fue allí cuando los atacaron dos sujetos, que estaban escondidos en las cercanías, portando armas de fuego y amenazándolos para sustraerle el vehículo. Sin embargo, ante la resistencia que ofreció el hombre que iba al mando del volante, uno de los maleantes efectuó varios disparos y tres proyectiles le impactaron en el cuerpo, surge de la primera reconstrucción policial.

Así las cosas, el conductor quedó internado en centro asistencia capitalino, donde luchaba por su recuperación y, en principio, se encontraría fuera de peligro. En tanto, que su acompañante no resultó herido y fue asistido por los uniformados que trabajaron en el lugar del hecho.

Apuntan a dos hermanos por el asalto

Por su parte, durante las averiguaciones iniciales que practicó personal de Investigaciones en la escena, surgió que los autores serían dos hermanos con domicilio en la citada villa de Ugarteche, quienes tienen al maltraer a vecinos y policías de la zona. Pese a que son constantemente aprehendidos por diferentes hechos, siempre regresan a las calles, afirmaron las fuentes consultadas.

En ese sentido, las tareas se extendieron casi hasta la madruga de este miércoles y los detectives de la causa, que quedó a cargo del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol, buscaban avanzar sobre los posibles autores.