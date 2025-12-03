Investigan un asesinato en Luján de Cuyo: el hallazgo de un cadáver y la dudosa versión de un asalto

La investigación por un sangriento asalto registrado la noche del miércoles en Ugarteche , Luján de Cuyo , dio un giro de 180 grados. En principio, creían que un hombre había sido engañado en la ruta 40 y terminó baleado, pero fuera de peligro. Sin embargo, este jueves hallaron el cadáver de su acompañante y se activaron las alarmas de las autoridades.

La víctima fatal fue identificada como César Gerardo Rodríguez , un hombre que desde hace un tiempo estaba en la mira de los detectives mendocinos, ya que era sindicado por venta de droga y otros conflictos en ese sector del departamento lujaninio.

El cadáver del hombre, de 40 años, fue descartado en el interior de un zanjón localizado a metros del asentamiento Raíces , lugar donde residen los posibles autores del crimen, tal como lo adelantó MDZ . Se trata de dos hermanos —se reservan las identidades por pedido de los pesquisas— que suelen moverse armados y tienen al maltraer a los vecinos y policías de esa jurisdicción , revelaron fuentes allegadas al caso.

La versión inicial que aportó el conductor del vehículo, a quien acompañaba Rodríguez, sostenía que alrededor de las 21.30 circulaban a bordo de la ruta 40 y se frenaron a auxiliar a una mujer que estaba tendida al costado del camino.

Agregó que, en ese instante, fue abordado por dos malvivientes armados, uno de los cuales le propinó tres disparos en el cuerpo, con el objetivo de robarle su vehículo. En ese instante, de acuerdo con su relato, el acompañante (Rodríguez) salió corriendo por el susto y se perdió por entre los pasillos de la mencionada villa.

Ante eso se montó un importante operativo, que desembocó el mediodía de este miércoles en el hallazgo del cadáver de Rodríguez, quien fue acribillado a tiros, tal como surge de los primeros informes sobre los trabajos en la escena.

policia científica en accion (8) La Policía Científica trabajó en la escena del hallazgo del cadáver. Alf Ponce Mercado / MDZ

En tanto, por las averiguaciones del personal de Investigaciones, se dudaba sobre la hipótesis del asalto y apuntaban ahora a un conflicto entre personajes vinculados al ambiente delictivo de Ugarteche. Incluso, creen que el hombre asesinado planeaba vender unos frascos de cogollos de marihuana y que fue interceptado en el camino o engañado por los homicidas, que tenían como objetivo acabar con su vida.

Lo cierto es que, a raíz del hallazgo del cuerpo de Rodríguez, la causa abandonó el despacho del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol, para pasar a la órbita de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien ya lidera las tareas investigativas para avanzar en el expediente.