Crimen de Isaías Rivas: por qué puede agravarse la situación de los detenidos por el asesinato del niño

A casi un año del asesinato de Isaías Benjamín Rivas, el niño de 10 años baleado en Los Corralitos , Guaymallén , la banda imputada podría recibir un fuerte revés a partir de nuevas pruebas que se incorporaron al expediente, a las cuales analizan si el homicidio se cometió de manera premeditada. En ese caso, la situación de los acusados podría agravarse.

Por el crimen del menor de edad, que es investigado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , se encuentra detenidos Nahuel Agustín Pérez Cisterna , Cristian Marcelo Pomar Moragas , Leonardo Andrés Porra Díaz , Octavio Nahuel Figueroa , Maximiliano Leonel Figueroa y Melisa Magalí Muñoz Figueroa.

Los seis señalados integrantes de peligrosa gavilla guaymallina permanecen imputados como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , que prevé penas de 10 años y 8 meses hasta 32 años de cárcel, y se les dictó la prisión preventiva en junio de este año . No obstante, los últimos elementos incorporados a la causa podrían acercarlos a un debate en el que enfrentaría el castigo de la pena máxima.

Las nuevas pruebas recolectadas por la fiscal Ríos y su equipo podrían suponer un importante cambio en la causa. Concretamente, la suma de nuevos testimonios e informes técnicos buscan demostrar que los acusados actuaron de manera premeditada.

Fuentes cercanas a la instrucción revelaron a MDZ que, en caso de que esa teoría se compruebe, se modificaría el avoque de imputación por el delito de homicidio agravado por el uso de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, por lo que pasarían a arriesgar como única pena la prisión perpetua .

image El momento de la detención de tres de los seis acusados por el homicidio del niño.

Por otro lado, uno de los sindicados coautores, Nahuel Pérez Cisterna, busco quedar desvinculado del caso, alegando a través de su defensa que sus huellas no habían sido encontradas en el teatro del hecho. No obstante, el juez Gabriel Bragagnolo, miembro del Juzgado Penal Colegiado N°2, entendió que esto no era prueba suficiente para obtener el cese de la prisión preventiva, por lo que rechazó el pedido.

Así, los seis sujetos presuntamente involucrados en el crimen del niño seguirán tras las rejas, a la espera de que se resuelva si su situación en el expediente se agrava o no.

El crimen de Isaías

Fue durante la noche del domingo 23 de diciembre del 2024 cuando Isaías Rivas se encontraba en la casa de su abuela, ubicada en el loteo Jofré,ubicado en el citado distrito del este guaymallino, y salió a la vereda para buscar señal de WiFi, ya que estaba jugando con su celular. En ese momento, de manera sorpresiva, una lluvia de balas cayó sobre el sector donde se encontraba el menor, quien fue impactado por un plomo en el costado izquierdo del tórax.

De acuerdo con los testigos, los disparos fueron efectuados desde dos vehículos, en los que se movilizaban los seis sospechosos, que rápidamente se dieron a la fuga.

Los familiares de Isaías en la vereda del hogar. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Los familiares de Isaías en la vereda del hogar. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Seguidamente, los familiares de la víctima la trasladaron hasta el Microhospital Puente de Hierro, donde una médica le brindó las primeras asistencias y luego fue derivada al Hospital Notti. En ese nosocomio pediátrico, el pequeño murió durante la madrugada del lunes 24, en la previa de los festejos por la Navidad, que se transformaron en luto para su familia.

El pedido de la familia a una semana del crimen

Apenas una semana después del asesinato del menor, su madre encabezó una marcha en el Parque General San Martín, exigiendo perpetua para los responsables del asesinato de su hijo de 10 años.

“No voy a parar hasta que paguen por mi hijo”, afirmó entre lágrimas la mujer acompañada por fotos de su hijo y carteles con este reclamo.

image Familiares y amigos marcharon con carteles y pedidos de justica en memoria de Benjamín. Foto: Marcos García/MDZ.

Al cierre de esta marcha, la mujer agradeció el acompañamiento de quienes se acercaron y reiteró su compromiso de seguir luchando: “No voy a hacer justicia por mano propia, pero no voy a parar hasta que los responsables de la muerte de mi hijo reciban perpetua”.

Justamente, ahora la Justicia apunta a que los sospechosos llegue al juicio por jurados con una calificación con la que podría llegar a recibir la pena máxima.