Dos detenidos tras una serie de allanamientos en Maipú

La Policía de Mendoza detuvo a dos personas luego de realizar seis allanamientos en diferentes puntos de Maipú en el marco de una causa por robo agravado.

Dos sujetos fueron detenidos tras una serie de allanamientos desarrollados por la Unidad Investigativa Departamental Maipú de la Policía de Mendoza, en el marco de una causa por robo agravado. En el operativo se recuperó la bicicleta que había sido sustraída durante el hecho investigado.

Según la causa, el robo se produjo cuando la víctima fue interceptada por varios individuos, los cuales la agredieron físicamente y le sustrajeron diversas pertenencias. Tras realizar diferentes tareas investigativas, los efectivos identificaron a los presuntos involucrados y se establecieron los domicilios vinculados.

Allanamientos y detenciones A partir de la información obtenida, se llevaron adelante allanamientos en seis viviendas del departamento, los cuales dejaron como resultado la detención de dos hombres señalados como presuntos autores del hecho, mientras que una persona quedó a disposición de la Justicia por su posible vinculación a la causa.

detenidos maipu Dos detenidos en el marco de una investigación por robo agravado. Ministerio de Seguridad Por otra parte, los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 con cargador y municiones, una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares y cannabis sativa. Además, los oficiales lograron recuperar la bicicleta que había sido sustraída durante el robo, junto con otros elementos que serán incorporados a la causa.