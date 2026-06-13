Uno por uno, quiénes son los 17 imputados por la desaparición de Loan y qué rol habrían tenido

Este sábado se cumple el segundo aniversario del caso que conmocionó al país sin que se conozca el paradero de Loan Peña. El próximo martes 16 de junio comenzarán las audiencias para determinar la responsabilidad de familiares, exfuncionarios y presuntos encubridores.

Este sábado 13 de junio de 2026 se cumplen dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes. A pesar del tiempo transcurrido y la enorme conmoción social que el caso generó en todo el país, el paradero del nene sigue siendo una incógnita.

En este marco, la Justicia se prepara para una instancia judicial decisiva: el próximo martes 16 de junio comenzará el juicio oral unificado, en el cual 17 personas deberán responder por su vinculación con los hechos.

Quiénes son los imputados por la desaparición de Loan El tribunal analizará las responsabilidades divididas en dos grupos principales:

Grupo 1: Sustracción y ocultamiento Estos siete imputados enfrentan los cargos más graves, directamente vinculados a la desaparición del menor:

Laudelina Peña (tía de Loan).

Antonio Bernardino Benítez (esposo de Laudelina).

Walter Maciel (ex comisario).

María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal).

Carlos Pérez (ex capitán de la Armada).

Mónica del Carmen Millapi .

Daniel "Fierrito" Ramírez .

Grupo 2: Encubrimiento e irregularidades Los otros 10 acusados responderán por una serie de delitos derivados de las irregularidades detectadas durante la investigación, tales como privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública y encubrimiento: