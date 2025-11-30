Asesinato del adolescente en Guaymallén: la versión de su familia sobre el mortal ataque

El asesinato de Fernando Quispe (16), perpetrado hace exactamente dos semanas, surgió de un conflicto previo entre los miembros de dos familias de la misma zona de Guaymallén . Aunque la primera versión sostiene que el fallecido inició una pelea con otro joven, su familia aseguró que todo comenzó por un caso de bullying de la joven que confesó el ataque.

Los hechos con los que partió la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, indican que durante la madrugada de dicha fecha el adolescente fue apuñalado en el abdomen tras desatarse un conflicto entre dos familias en el pasaje Los Ciruelos. Además, al llegar los efectivos al lugar del hecho, se encontraron con una joven, posteriormente identificada como Antonella Jurado, la que confesó la autoría del hecho.

Sin embargo, la instrucción del caso que reveló MDZ aún debe definir en que condiciones se generó la pelea que terminó con el fatídico final.

La primera versión en conocerse indicó que todo se generó a partir de un conflicto de vieja data que Quispe mantenía con el hermano de la mujer que terminó con su vida, Jesús Jurado , de 24 años.

Esta teoría sostiene que el fallecido se encontró con el otro joven en la zona, lo que desembocó en una pelea a golpes. Allí habría sido cuando la hermana de Jurado tomó un cuchillo, supuestamente de plástico, que utilizó para propinarle una puñalada en el abdomen a la víctima fatal.

Sin embargo, los familiares del menor relataron una historia totalmente distinta. Según describieron a este portal, Quispe había salido de la casa de sus padres junto a su hermana y dos familiares más con el objetivo de comprar comida. Durante el camino a un negocio del barrio, se habrían topado con el otro grupo, en donde aseguraron que Antonella Jurado comenzó a insultar a la hermana del fallecido.

Sobre esto último, indicaron que esta joven le hacía bullying a la hermana del fallecido, presuntamente discapacitada, desde hace años. Además, relataron que el ataque no fue solo verbal, sino que habría llegado a agredirla físicamente. En ese momento es que el fallecido habría salido a defender a su hermana, lo que terminó en una pelea en plena calle.

No obstante, otro punto donde difieren las versiones, es que los allegados a la víctima sostienen que tras la riña, Quispe y quienes estaban con él volvieron a su casa. Allí habrían sido amenazados por la familia Jurado con fierros y cuchillos. Fue en este momento donde apuntaron que, al salir del domicilio para confrontar a los supuestos agresores, Quispe recibió la puñalada de parte de la joven, que lo atacó con un cuchillo "largo y metálico".

Internación y muerte del menor

Tras ser apuñalado, Quispe fue trasladado al Hospital Central, donde tuvo que ser ingresado de urgencia al quirófano, ante la posibilidad de que la puñalada le hubiese afectado algún órgano vital.

Según su familia, el adolescente fue dado de alta días después por los profesionales del nosocomio capitalino, refutando la idea de una supuesta huida del hospital. Pero comenzó a tener fiebre y constantes dolores, por lo que poco después fue nuevamente internado donde, tras una semana de ser apuñalado, el lunes 24 terminó muriendo cuando la herida producida en el intestino grueso se infectó y afectó a otros órganos.

Por este motivo, los allegados al menor de edad exigieron que se cambie el delito por el que fue imputada Jurado, de lesiones graves a homicidio.

El mensaje de su escuela

Una vez se confirmó el deceso de Quispe, la escuela a la que asistía, el Colegio Santa Teresita, publicó un mensaje lamentando la noticia: "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido alumno, quien partió a la Casa del Padre".

El sentido texto de la institución académica hacia el menor que cursaba allí el 4ª año, describió que "su alegría, su bondad y su compañerismo dejaron una huella imborrable en todos nosotros".