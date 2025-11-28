Investigan el asesinato de un adolescente apuñalado con un cuchillo de plástico: una chica confesó el ataque

Detectives policiales y judiciales investigan el asesinato de un adolescente de 16 años ocurrido días atrás en Guaymallén . La víctima, identificada como Sergio Fernando Quispe , recibió una puñalada con un cuchillo de plástico y murió horas después en el Hospital Central . Una chica confesó el ataque y aseguró que lo hizo para defender a su hermano.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de este mes, alrededor de la 1, cuando Quispe caminaba junto a otros cuatro sujetos por el pasaje Los Ciruelos . En ese sector se encontró a un joven con el que se encuentra enemistado desde hace tiempo, identificado como Jesús Jurado , de 24 años, quien iba acompañado por su madre, su hermana y su abuela.

Acto seguido, Quispe lo confrontó y comenzó a golpearlo, sumándose inmediatamente a la pelea los individuos que lo escoltaban. Fue allí cuando la hermana de Jurado tomó un cuchillo de plástico de unas viandas que acababan de comprar y lo utilizó para propinarle una puñalada en el abdomen a Quispe, de acuerdo con la reconstrucción inicial.

Tras esa secuencia, personal policial tomó conocimiento de la situación y se desplazó al lugar, donde entrevistaron a Jurado, quien presentaba una lesión con sangrado en la frente y también aseguró que sentía dolor en la pierna derecha y otras partes del cuerpo.

Los efectivos también alcanzaron a escuchar la versión de Quispe, quien se encontraba consciente y no parecía estar herido de gravedad. Al mismo tiempo, la joven que lo atacó, individualizada como Antonella Jurado , fue entrevistada y justificó el ataque afirmando que actuó en defensa de su hermano, quien estaba recibiendo una paliza por parte de varios sujetos.

La muerte del adolescente

Posteriormente, Jurado y Quispe fueron trasladados al mencionado nosocomio de la Ciudad de Mendoza. Pero la peor parte se la llevó este último, ya que tuvo que ser ingresado de urgencia al Quirófano, ante la posibilidad de que la puñalada le hubiese afectado algún órgano vital.

hospital central edificio consultorios (5).JPG La víctima falleció en el Hospital Central. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

El adolescente permaneció internado varios días y, mientras se recuperaba, escapó del centro asistencial. Eso provocó que su cuadro empeorara y tuvo que volver a ser hospitalizado. Finalmente, el lunes 24 terminó perdiendo la vida.

Frente a eso, la causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. En un principio, Antonella Jurado fue imputada por lesiones graves, pero, tras la muerte de Quispe, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardaba por el resultado de la necropsia para definir un posible cambio en la acusación.