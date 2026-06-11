Murió el comerciante uruguayo que fue emboscado y baleado en una falsa venta en Guaymallén

La muerte de Nelson Del Re puso fin este jueves a una lucha de cuatro meses por sobrevivir. El comerciante uruguayo , propietario de la reconocida Repuestera Choru de Rivadavia, murió al mediodía en el Hospital Central, donde permanecía internado desde el pasado 8 de febrero tras haber sido baleado durante un violento asalto en Los Corralitos.

Del Re, de 48 años, había quedado en estado crítico luego de recibir dos disparos cuando acudió junto a su familia a concretar la compra de una motocicleta que había visto publicada en Facebook Marketplace. Lo que parecía una simple operación comercial terminó siendo una emboscada preparada por delincuentes para robarle.

El caso provocó una profunda conmoción no sólo por la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, sino también por la violencia desplegada durante el ataque. Al momento del hecho, el comerciante estaba acompañado por su esposa, su hijo menor de edad y un amigo. Incluso uno de los asaltantes llegó a apuntar y gatillarle en la cabeza a la mujer, aunque el arma no se disparó.

Tras permanecer más de cuatro meses internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo constantes cuidados médicos, este jueves se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho ocurrió el 8 de febrero cerca de las 16 en la intersección de calles Milagros e Infanta Isabel , en el distrito de Los Corralitos .

Hasta ese lugar llegó Del Re a bordo de su camioneta junto a su familia y un amigo para concretar la compra de una motocicleta que había encontrado publicada en Facebook Marketplace. Sin embargo, todo formaba parte de una emboscada preparada por delincuentes con fines de robo.

Según surge de la investigación, al arribar fue recibido por un hombre que simulaba ser el vendedor y que se desplazaba con una muleta y tenía una pierna enyesada. Luego de indicarle dónde estacionar, el sospechoso extrajo un arma de fuego y realizó un disparo al aire para intimidar a las víctimas.

PORTADA hermanos Ellena Los hermanos Lautaro y Marcos Ellena Henríquez, imputados por el asalto al comerciante uruguayo. (Se pixelan los rostros porque pasarán a rueda de personas)

En ese momento, el comerciante intentó resistirse al asalto y fue atacado a balazos. Uno de los proyectiles impactó en su pecho y otro en la pierna izquierda, provocándole heridas de extrema gravedad. Mientras tanto, dos cómplices llegaron al lugar a bordo de una motocicleta KTM. Uno de ellos también estaba armado y apuntó directamente contra la esposa de Del Re, llegando incluso a gatillarle en la cabeza. Afortunadamente, el arma no se disparó.

Lejos de desistir, el agresor efectuó varios disparos contra el vehículo familiar. Uno de los proyectiles provocó la rotura de un cristal, cuyos fragmentos lesionaron en el rostro al hijo menor de la pareja.

Tras concretar el ataque, los tres delincuentes escaparon a toda velocidad en la motocicleta por calle Infanta Isabel hacia el este.

Minutos después arribó personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron al comerciante en el lugar y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central. Desde entonces permanecía internado, intubado y con asistencia respiratoria mecánica, hasta que este jueves se confirmó su fallecimiento.

La detención de los sospechosos

Poco después del asalto, alrededor de las 17 de esa misma jornada, personal de la Guardia Motorizada que realizaba patrullajes preventivos en el este de Guaymallén recibió información sobre la posible ubicación de los autores.

Durante el operativo, los efectivos localizaron la motocicleta KTM abandonada entre malezas al costado de calle Kraft. A escasos metros observaron a un sujeto que caminaba con muletas y lograron detenerlo. Se trataba de Lautaro Ellena Henríquez.

Posteriormente, su hermano y un adolescente que lo acompañaba fueron interceptados mientras intentaban escapar por un descampado.

fotojet-2026-02-11t155635243 La moto KTM en la que se movilizaban los sospechosos, el arma de fuego incautada y las muletas de Lautaro Ellena Henríquez. MDZ

En las inmediaciones, los policías detectaron un sector con tierra removida. Al inspeccionarlo encontraron un maletín enterrado que contenía una pistola Taurus calibre 9 milímetros y 26 municiones, elementos que quedaron secuestrados para las pericias correspondientes.

Tres días después del ataque, los hermanos Ellena Henríquez fueron imputados por homicidio criminis causa en grado de tentativa y quedaron alojados en prisión

La imputación

La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó a los hermanos Lautaro Jeremías (19) y Marcos Jesús Ellena Henríquez (20), por el intento de asesinato durante un asalto que sufrió el fin de semana un comerciante uruguayo en Guaymallén. Tras la imputación, los sospechosos pasaron a prisión.

En medio de la investigación que se inició a raíz del hecho de inseguridad, fuentes consultadas por MDZ revelaron que los hermanos pertenecen a una familia que es conocida en la zona de los distritos de Villa Nueva y Belgrano, sobre todo porque algunos de sus parientes han estado relacionados con diferentes episodios delictivos.

Ahora la causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien anteriormente se desempeñaba en la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores. En ese contexto, no se descarta que en las próximas horas la fiscalía avance con una modificación de las imputaciones, lo que podría derivar en un agravamiento de la situación penal de los acusados.

Su relación con un peligroso malviviente

En ese sentido, destacaron el vínculo de los Ellena Henríquez con un hombre identificado como Miguel Ángel Peralta Ellena (31), alias el Popó, un malviviente que desde hace años viene siendo sindicado como autor de tiroteos, robos y hasta asesinatos. Peralta se encuentra en la cárcel imputado por un asalto a mano armada perpetrado en diciembre de 2021 en un comercio de Guaymallén, en el que los autores se alzaron con miles de dólares y 1 millón de pesos.

Por ese hecho, el Popó fue detenido durante un allanamiento que realizado por la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén (UID) en un domicilio del barrio Integración, en el distrito de Rodeo del Medio. En esa oportunidad le secuestraron dos pistolas Bersa de calibre 11.25 y 9 milímetros y una bolsa con 35 gramos de marihuana.

Portada Popó Peralta Ellena Miguel el Popó Peralta Ellena, el peligroso delincuente que es primo de los hermanos Ellena Henríquez. MDZ.

Anteriormente, en mayo de 2018, Peralta Ellena tomó notoriedad cuando atacó a disparos a un sujeto con el que estaba enemistado, pero uno de los proyectiles le impactó a Joselina Ramírez, una joven inocente, quien para ese entonces tenía 20 años y estaba comprando en un negocio de calles Malvinas Argentinas y Ecuador.

A raíz del impacto de bala, la chica perdió la movilidad de las piernas y quedó comprometida en las vías respiratorias. Pese a que a pasaron casi ocho años desde hecho, en los que la chica atravesó una complicada recuperación, Ramírez todavía continuaba con secuelas hasta el día de hoy.

Peralta Ellena fue condenado en diciembre de 2020 luego de reconocer la autoría en un juicio abreviado, pero cumplió la pena en poco tiempo y regresó rápidamente a las calles.

El cómplice menor de edad y la pata narco

Los hermanos Ellena Henríquez fueron detenidos casi dos horas después del asalto en el que fue baleado el comerciante uruguayo Nelson Antonio Del Re (48), propietario de la Repuestera Choru, una casa de repuestos para motos y bicicletas que funciona en el barrio Lencinas de Rivadavia.

Pero los dos acusados no cayeron solos, ya que estaban acompañados por un menor de 15 años, quien también habría participado del atraco. No obstante, al tratarse de un menor de edad inimputable, solamente fue trasladado en calidad de guarda a una dependencia policial y luego fue restituido a su familia.

PORTADA Boliviano César Alandi El Boliviano Cesar, un reconocido jefe narco y padre del menor de edad que habría participado del asalto.

Más allá de eso, las averiguaciones practicadas por este portal permitieron establecer que el adolescente es hijo de Julio César Alandi Tejerina (49), un poderoso jefe narco conocido como el Boliviano César, quien fue condenado en noviembre de 2019 a la pena de 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de lavado de activos, ya que le decomisarios más de 100 millones que obtuvo producto de la venta de estupefacientes, y por el secuestro de más de 7 kilos de marihuana y cerca de un kilo y media de cocaína.

En ese mismo proceso, la madre del menor de edad, Margarita Cristina Jiménez Claros (50), y su hermano, César Emanuel Alandi Jiménez (25), fueron condenados a 3 años y dos años y 10 meses de encierro, respectivamente, por las operaciones de lavado de dinero.