Los vínculos delictivos de los hermanos acusados del asalto e intento de asesinato a un comerciante uruguayo

La fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó este miércoles a los hermanos Lautaro Jeremías (19) y Marcos Jesús Ellena Henríquez (20), por el intento de asesinato durante un asalto que sufrió el fin de semana un comerciante uruguayo en Guaymallén . Los sospechosos pasarán a prisión y en los próximos días enfrentarán una medida clave para la causa.

En medio de la investigación que se inició a raíz del hecho de inseguridad, fuentes consultadas por MDZ revelaron que los hermanos pertenecen a una familia que es conocida en la zona de los distritos de Villa Nueva y Belgrano , sobre todo porque algunos de sus parientes han estado relacionados con diferentes episodios delictivos.

En ese sentido, destacaron el vínculo sanguíneo de los Ellena Henríquez con Miguel Ángel Peralta Ellena (31), alias el Popó, un malviviente que desde hace años viene siendo sindicado como autor de tiroteos, robos y hasta asesinatos. Actualmente, se encuentra en la cárcel imputado por un asalto a mano armada perpetrado en diciembre de 2021 en un comercio de Guaymallén , en el que los autores se alzaron con miles de dólares y 1 millón de pesos.

Por ese hecho, el Popó fue detenido a fines de junio durante un allanamiento que realizó la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ) en un domicilio del barrio Integración , en el distrito de Rodeo del Medio. En esa oportunidad le secuestraron dos pistolas Bersa de calibre 11.25 y 9 milímetros y una bolsa con 35 gramos de marihuana .

Anteriormente, en mayo de 2018, Peralta Ellena tomó notoriedad cuando atacó a disparos a un sujeto con el que estaba enemistado, pero uno de los proyectiles le impactó a Joselina Ramírez, una joven inocente, quien para ese entonces tenía 20 años y estaba comprando en un negocio de calles Malvinas Argentinas y Ecuador .

A raíz del impacto de bala, la chica perdió la movilidad de las piernas y quedó comprometida en las vías respiratorias. Pese a que a pasaron casi ocho años desde hecho, en los que la chica atravesó una complicada recuperación, Ramírez todavía continuaba con secuelas hasta el día de hoy.

En tanto, Peralta Ellena fue condenado en diciembre de 2020 luego de reconocer la autoría en un juicio abreviado, pero cumplió la pena en poco tiempo y regresó rápidamente a las calles.

El cómplice menor de edad y la pata narco

Los hermanos Ellena Henríquez fueron detenidos casi dos horas después del asalto en el que fue baleado el comerciante uruguayo Nelson Antonio Del Re (48), propietario de la Repuestera Choru, una casa de repuestos para motos y bicicletas que funciona en el barrio Lencinas de Rivadavia.

Pero los dos acusados no cayeron solos, ya que estaban acompañados por un chico de 15 años, quien también habría participado del atraco. No obstante, al tratarse de un menor de edad inimputable, solamente fue trasladado en calidad de guarda a una dependencia policial y luego fue restituido a su familia.

PORTADA HIJO BOLIVIANO CÉSAR El adolescente de 15 años que atraparon junto a los dos hermanos acusados por el asalto al comerciante uruguayo. MDZ.

Más allá de eso, las averiguaciones practicadas por este portal permitieron establecer que el adolescente es hijo de Julio César Alandi Tejerina (49), un poderoso jefe narco conocido como el Boliviano César, quien fue condenado en noviembre de 2019 a la pena de 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de lavado de activos, ya que le decomisarios más de 100 millones que obtuvo producto de la venta de estupefacientes, y por el secuestro de más de 7 kilos de marihuana y cerca de un kilo y media de cocaína.

En ese mismo proceso, la madre del menor de edad, Margarita Cristina Jiménez Claros (50), y su hermano, César Emanuel Alandi Jiménez (25), fueron condenados a 3 años y dos años y 10 meses de encierro, respectivamente, por las operaciones de lavado de dinero.

PORTADA Boliviano César Alandi El Boliviano Cesar, un reconocido jefe narco y padre del menor de edad que habría participado del asalto.

La reconstrucción del asalto

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, eran cerca de las 16 del domingo cuando Del Re llegó a bordo de su camioneta hasta el cruce de calles Milagros e Infanta Isabel, en Los Corralitos, acompañado por su esposa, un hijo (menor de edad) y un amigo.

En ese lugar había pactado encontrarse con un sujeto al que contactó a través de Facebook Marketplace para comprarle una motocicleta, pero todo se trataba de un engaño para asaltarlo.

Una vez allí, fue recibido por el presunto vendedor, quien se encontraba con una muleta y yeso en la pierna izquierda. Este le indicó que se estacionara y, a los pocos segundos, extrajo de entre sus prendas un arma de fuego, con la que realizó un disparo al aire, con el objetivo de intimidar a las víctimas.

Inmediatamente, Del Re ofreció resistencia al robo y terminó recibiendo dos balazos en su cuerpo: uno en el pecho y otro en la pierna izquierda, que lo dejaron gravemente herido.

PORTADA Nelson Del Re Nelson Del Re, el comerciante uruguayo que fue baleado el domingo en el asalto. MDZ.

En paralelo, dos cómplices arribaron a bordo de una moto KTM y uno de ellos, que también estaba armado, apuntó contra la esposa del comerciante uruguayo, gatillando en su cabeza. Sin embargo, los disparos no salieron y la mujer salvó su vida de milagro.

Frente a eso, el delincuente descargó su furia realizando disparos contra el vehículo, provocando el estallido de uno de los cristales, que lesionaron con cortes en el rostro al hijo del matrimonio.

Seguidamente, los tres maleantes se dieron a la fuga en la mencionada motocicleta a toda velocidad, por calle Infanta Isabel hacia el este, surge del expediente.

En tanto, luego de que las autoridades tomaron conocimiento sobre el grave hecho, Del Re tuvo que ser asistido en la escena por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado intubado con respirador mecánico y en grave estado de salud.

La detención de los sospechosos

Por su parte, alrededor de las 17 de esa misma jornada, personal de la Guardia Motorizada que fue alertada sobre la posible presencia de los autores del asalto en el este de Guaymallén, realizaban tareas de patrullaje en busca de los mismos y localizaron la moto KTM abandonada entre unas malezas, al costado de calle Kraft.

Acto seguido, divisaron al sujeto que caminaba con muletas a los pocos metros, por lo que rápidamente le dieron alcance y lo aprehendieron: se trataba de Lautaro Ellena Henríquez.

En tanto, su hermano y el menor de edad también terminaron siendo interceptados mientras se daban a la fuga a través de un descampado, por lo que fueron detenidos y cargados al microcalabozo de una movilidad.

FotoJet - 2026-02-11T155635.243 La moto KTM en la que se movilizaban los sospechosos, el arma de fuego incautada y las muletas de Lautaro Ellena Henríquez. MDZ.

A pocos metros de ese lugar, los efectivos notaron que había un sector con tierra movida, por lo que excavaron un poco y descubrieron que los sospechosos habían ocultado un maletín con un una pistola Taurus calibre 9 milímetros y 26 municiones, armamento que fue secuestrado y será sometido al análisis correspondiente.

Finalmente, tres días después del hecho, los hermanos Ellena Henríquez fueron imputados por el delito de homicidio criminis causa en grado de tentativa y se espera que en los próximos días sean sometidos a una rueda de personas, en las que podrían quedar aún más complicados en caso de que sean reconocidos por los testigos del hecho.