Por qué podría quedar libre el asesino de una joven que se resistió a un robo en Villa Lugano

Carlos Eusebio Cañete (34), el asesino de Melina López (18), volvió a tener la posibilidad de ser liberado más de 10 años después del crimen por un fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ventilado este miércoles. Los detalles del proceso judicial y del homicidio en Villa Lugano .

La decisión de los jueces Jorge Luis Rimondi y Mauro Divito , se impuso sobre la abstención del magistrado Gustavo Bruzzone , para dar como resultado la anulación de la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 , dictada el 17 de diciembre de 2025, por la cual rechazaban el pedido de excarcelación de Cañete.

La solicitud del asesino se basó en su presunta buena conducta dentro del penal donde pasó sus últimos 7 años de cautiverio: el Complejo Penitenciario Federal V , ubicado en la localidad de Senillosa, Neuquén. No obstante, los magistrados entendieron que su comportamiento no era lo suficientemente estable para determinar que su liberación no implicaría un riesgo para otros.

Sin embargo, todo esto se dio marcha atrás cuando los jueces correspondieron al recurso del abogado defensor Martín José Adrogué, quien sostuvo que el rechazo del tribunal no poseía un fundamento sólido detrás.

Así las cosas, tras más de 11 años detenido por el crimen de la joven, la puerta para que Cañete recupere la libertad no se cerró del todo, al menos no por ahora.

El asesinato de Melina López

El 19 de agosto de 2014, alrededor de las 18.15, Melina López fue asesinada de un disparo en la cabeza en el barrio porteño de Villa Lugano.

image

El trágico hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Fernández de la Cruz y Escalada, mientras la víctima caminaba junto a su novio, en ese entonces de 17 años, y su cuñada. En ese momento, dos delincuentes armados interceptaron a la pareja con fines de robo.

Allí, Cañete preparó su pistola deslizándole la corredera e increpó a los jóvenes exigiendo sus pertenencias, para luego colocar el arma en la cabeza del novio de Melina. Cuando el joven intentó alejarse, el agresor le propinó un culatazo en la nariz.

Producto de ese golpe, el arma se disparó accidentalmente e impactó en el cráneo de Melina. Mientras la joven agonizaba en el suelo, el segundo delincuente, Jonathan Chalequito Aranda, le arrebató su pequeña cartera, tras lo cual ambos huyeron y se refugiaron en un asentamiento cercano.

Rápidamente, Melina fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero, pero llegó fallecida debido a la gravedad de la herida.

La captura del asesino

La detención de Cañete se produjo tres días después del crimen, a partir de un allanamiento efectuado en un comedor comunitario de la barriada conocida como la Villa 20, lugar donde se refugiaba, en la casa de sus padres.

image

La identificación del sospechoso fue posible gracias al testimonio del novio de la víctima, quien aportó su nombre y detalles de su perfil de Facebook, permitiendo a los investigadores acceder a sus fotografías.

Al ser indagado, durante los primeros días tras su detención, Cañete se declaró inocente, aunque se negó a contestar preguntas. Por su parte, Aranda fue capturado el 26 de agosto de 2014. Ante la Justicia, este delincuente confesó haber participado en el asalto junto a Cañete, pero intentó desvincularse de la autoría del disparo mortal.