Guaymallén: los atraparon in fraganti mientras faenaban dos caballos para comercializar su carne

Personal de la Policía Rural desarticuló en Guaymallén a un grupo de sujetos dedicados a faenar caballos para comercializar su carne. Hubo cinco aprehendidos.

Un grupo delictivo dedicado a faenar caballos robados para luego comercializar su carne fue desbaratado la tarde de este miércoles en Guaymallén. En el lugar aprehendieron a cinco sospechosos, algunos de los cuales fueron sorprendidos in fraganti mientras descuartizaban a un equino.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía Rural, que realizaba tareas propias en el distrito de Puente de Hierro e inmediaciones y tomaron conocimiento sobre una vivienda utilizada para faenar caballos de dudoso origen, para luego comercializar su carne en diferentes negocios de la zona.

Frente a eso, se dirigieron hasta la propiedad, ubicada sobre calle Milagros, a unos 200 metros de Ferrari, donde se toparon con un grupo de tres hombres que estaban despostando el cadáver de un equino en el patio del inmueble, de acuerdo con fuentes allegadas al operativo.

Los detalles del operativo en Guaymallén Junto a los sospechosos estaba el cuerpo de otro caballo, el cual también iba a ser faenado. En tanto, los uniformados también dieron con cajones de plástico y otros contenedores que tenían abundante carne de los animales, aproximadamente unos 500 kilogramos, tal como surgió de los primeros trabajos en la escena.

A raíz de eso, los tres sujetos, identificados como Luciano González Rodríguez, Rafael Diego Araya Mecina y Norberto Santiago Alessandra, fueron trasladados a una dependencia policial de la zona, donde quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°2.