Accidente en el Acceso Sur: una mujer volcó en su auto frente a La Barraca y resultó herida

El accidente tuvo como protagonista a una conductora que perdió el control de su auto tras intentar esquivar a un camión. Fue asistida en el lugar.

Un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en el Acceso Sur dejó como saldo a una mujer con lesiones. La víctima sufrió un vuelco a bordo de su auto y tuvo que recibir asistencia médica en la escena. El siniestro provocó demoras en el tránsito.

El hecho se registró alrededor de las 13, frente al centro comercial La Barraca, cuando la mujer conducía su Renault Sandero por la citada autopista mendocina y, por motivos que se investigan, perdió el dominio del volante tras intentar esquivar a un camión que habría frenado de manera repentina.

Como consecuencia, el vehículo terminó volcado sobre la calzada y resultó con algunas lesiones que, en principio, no revestían gravedad, de acuerdo con la información policial.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 14.39.30 La escena del siniestro sobre el Acceso Sur. Gentileza. El estado de la víctima del accidente Hasta el lugar se desplazó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico diagnosticó a la conductora politraumatismos moderados y determinó que no necesitaba ser hospitalizada.