Un impactante accidente en Maipú dejó varios heridos, entre ellos tres menores

El hecho se registró en la intersección de Rodríguez Peña y Urquiza. Tres menores resultaron heridos y hubo cuatro hospitalizados.

Un fuerte accidente vial ocurrido este domingo al mediodía en Maipú dejó como saldo varias personas heridas, entre ellas tres menores de edad, tras la colisión entre dos vehículos en una transitada esquina del departamento.

Los detalles del accidente El siniestro se registró alrededor de las 13.30 en la intersección del carril Rodríguez Peña y calle Urquiza en Coquimbito. Según informaron fuentes policiales, un automóvil Ford Ka, conducido por una mujer de 33 años que circulaba de sur a norte por Urquiza junto a un niño de 3 años, fue impactado por una Renault Duster Oroch que transitaba de oeste a este por Rodríguez Peña.

accidente de tránsito maipú Ministerio de Seguridad De acuerdo con el testimonio de testigos, el conductor de la camioneta habría cruzado el semáforo en rojo, lo que provocó la colisión. A raíz del fuerte impacto, los ocupantes del Ford Ka quedaron atrapados en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal policial, de Tránsito Municipal y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén para realizar las tareas de rescate.

Al lugar acudieron ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron a los heridos y dispusieron los traslados a distintos centros de salud. El conductor de la Renault Duster Oroch, un hombre de 36 años, fue diagnosticado con fractura de tibia y trasladado al Hospital Lagomaggiore. Una persona de 61 años que viajaba como su acompañante sufrió una fractura en el brazo izquierdo y fue derivada al Hospital Del Carmen.

accidente de tránsito maipú 2 Ministerio de Seguridad En tanto, un adolescente de 13 años que también viajaba en la camioneta fue diagnosticado con politraumatismos, aunque no requirió traslado. Otro niño de 5 años sufrió un corte en el pómulo izquierdo y politraumatismos, por lo que fue llevado al Hospital Humberto Notti.