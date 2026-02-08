Un ciclista cayó en la Ruta 82 camino a Cacheuta y fue embestido por un auto

El ciclista sufrió politraumatismos y tuvo que ser trasladado al Hospital Español, aunque sin riesgo de vida.

Un ciclista que se encontraba junto a un pelotón sufrió lesiones este domingo por la mañana luego de protagonizar un accidente vial en la Ruta Provincial 82, a la altura de la zona de Las Colinas, en el departamento de Luján de Cuyo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10.56, cuando uno de los integrantes de un grupo de ciclistas que circulaba en dirección a Cacheuta perdió el dominio de su bicicleta, cayó sobre la calzada y fue colisionado por un vehículo que transitaba por el lugar.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió politraumatismos y debió ser asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Posteriormente, fue trasladado al Hospital Español para una mejor evaluación y atención médica.

En tanto, el conductor del automóvil no presentó lesiones. Además, se le practicó el control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.