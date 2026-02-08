Corrientes: deportan a un ciudadano venezolano vinculado al Tren de Aragua tras una investigación federal

La Policía Federal Argentina concretó la expulsión de un ciudadano venezolano acusado de integrar la organización criminal Tren de Aragua , tras una investigación que confirmó su ingreso ilegal al país y la existencia de antecedentes penales en el exterior. El procedimiento se realizó en Corrientes y contó con intervención judicial y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, concretó la expulsión del país de un ciudadano venezolano imputado por el delito de asociación ilícita e integrante del grupo narcoterrorista Tren de Aragua .

Según fuentes policiales, el individuo registraba antecedentes penales en su país de origen por homicidio y portación ilegítima de arma de fuego, y había sido previamente deportado de los Estados Unidos tras ingresar de manera ilegal desde México.

El procedimiento fue llevado adelante por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en cumplimiento de la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871 y de las actuaciones judiciales correspondientes.

INTERPOL Caracas confirmó que el detenido cuenta con una causa por portación ilegítima de arma de fuego y otra por homicidio.

La investigación se inició el 20 de diciembre de 2025, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina demoraron al sospechoso en la localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, tras constatar que había ingresado al país sin documentación. Durante la identificación, el propio individuo manifestó haber abandonado la República Bolivariana de Venezuela en 2017, especifica el diario Época de la provincia de Corrientes.

INTERPOL Caracas confirmó a las autoridades argentinas que el detenido registraba dos causas penales: una por portación ilegítima de arma de fuego (2012) y otra por homicidio (2013).

Las tareas de inteligencia permitieron además establecer vínculos del imputado con la estructura criminal "Tren de Aragua", organización surgida en el sistema penitenciario venezolano y con expansión operativa en distintos países de América Latina, dedicada a delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsiones y homicidios.

Asimismo, el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos informó que el sujeto había sido expulsado de ese país por ingreso ilegal y que también registraba antecedentes en Canadá por lesiones con arma blanca.

Intervino el Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, que dispuso su prisión preventiva por 45 días en el marco de la causa por ingreso ilegal al territorio nacional. Posteriormente, fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal N.º 2 de Marcos Paz, donde permaneció alojado mientras avanzaban las actuaciones administrativas y judiciales.

En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en la Argentina y solicitó la medida de expulsión.

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una megabanda venezolana originaria del estado homónimo de Aragua. Tenía como base la cárcel de Tocorón y la lidera el pran Héctor "Niño" Guerrero. Según InSight Crime, ha sido la organización criminal más poderosa de Venezuela, teniendo un importante incremento en sus actividades en el extranjero desde el año 2020.

Para diciembre de 2024, el alcance del Tren de Aragua había sido exagerado, ya que la banda solo tenía células permanentes fuera de Venezuela en Perú y Chile, y había tenido un éxito limitado en el establecimiento de operaciones en la vecina Colombia.

En 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo designó como una organización terrorista extranjera, junto con la "Mara Salvatrucha" y los carteles del narcotráfico en México.

Origen

El Tren de Aragua se formó con un colectivo del sindicato de construcción del tren en el estado Aragua, cobrando sobornos para colocar empleos dentro de la construcción entre 2007 y 2010. Nunca llegó a concretarse la obra por desidia, según el Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario de 2006. El Tren de Aragua ha sido responsable de actividades delictivas como extorsión, secuestros, robos y homicidios. Según autoridades, cuenta con aproximadamente 2700 miembros entre sicarios y personas que colaboran en labores de “inteligencia”.

De acuerdo a InSight Crime, para 2018 el grupo contaba con más de doscientos miembros en libertad y miles más dentro de las cárceles venezolanas, como la cárcel de Tocorón en Aragua. La periodista venezolana de investigación Ronna Rísquez no cree en esta versión. Para ella, los orígenes de la banda se situarían en el descontrol en las cárceles de Venezuela y la aparición de una figura dentro de las cárceles llamada el “pran”, es decir, líderes máximos en movilizar temas económicos de una organización criminal. “Lo concreto es que había una banda que operaba fuera del Centro Penitenciario de Aragua (conocido como Tocorón) liderada por José Gabriel Álvarez Rojas, alias "El Chino Pedrera", que cayó abatido al enfrentarse al CICPC en febrero de 2016. Esto coincide con el nacimiento de los ‘pranes’ y su control de las cárceles. Algunos de los miembros de la banda pasaron por la prisión de Tocorón, donde conectaron con sus líderes, dando inicio al Tren de Aragua”. El director del Observatorio Venezolano de Violencia, el sociólogo Roberto Briceño-León, agrega el dato de que en 2005 el gobierno del extinto Hugo Chávez cedió “el control interno de las cárceles a los propios presidiarios a través de un acuerdo en el que se eliminaba el control externo y ellos se encargaban de mantener el orden interno de la cárcel y evitar muertes”.

No obstante, todo salió mal. Según Rísquez, hoy serían alrededor de 5.000 miembros. La banda continuó creciendo sustancialmente en 2019. Fuentes policiales confirman que durante la llegada al poder de Tareck El Aissami a la gobernación del estado de Aragua (2012-2017), las actividades del grupo fueron en aumento tanto dentro como fuera del estado. La peligrosa banda es dirigida desde el Centro Penitenciario de Aragua por Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, sentenciado en 2018 a 17 años. Héctor Guerrero se fugó en septiembre de 2023. Se les suele identificar por su uso de color negro o verde militar.

De acuerdo con denuncias de líderes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, el ex presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno de Venezuela estarían vinculados al Tren de Aragua, utilizando la organización criminal como un instrumento de control y represión.