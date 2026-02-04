Corrientes: arrestan a un venezolano por presunto nexo con el Tren de Aragua

El venezolano fue demorado en Corrientes por sospechas de vínculos con la banda Tren de Aragua; Migraciones pidió su expulsión y avanza la investigación.

Un ciudadano venezolano fue detenido en la provincia de Corrientes bajo sospecha de mantener algún tipo de conexión con el Tren de Aragua, la organización criminal de origen transnacional que el Gobierno argentino incluyó en la lista de grupos terroristas.

De acuerdo con fuentes judiciales, el procedimiento involucró a Delvis Joel Ascanio Salazar, de 32 años, quien había arribado a la localidad de Ita-Ibaté tras viajar desde Mar del Plata. La detención se produjo luego de una serie de observaciones que despertaron alertas en los organismos de seguridad.

El fiscal federal coordinador en la provincia, Carlos Schaefer, señaló que ciertos tatuajes del sospechoso coincidirían con símbolos asociados a la estructura criminal, aunque aclaró que, por el momento, no se le formuló una imputación formal.

Piden la deportación del venezolano En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó su deportación inmediata, mientras que Interpol y otras agencias realizan cruces de información para determinar si existen antecedentes o lazos concretos con la red narcodelictiva.

El antecedente más reciente ocurrió a fines de enero, cuando otro ciudadano venezolano fue detectado en Ituzaingó mientras intentaba cruzar hacia Paraguay. En ese caso, permanece con prisión preventiva y admitió haber ingresado al país de manera irregular por la provincia de Salta, sin completar trámites migratorios.