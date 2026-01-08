Corrientes: confirman la prisión preventiva para un venezolano acusado de integrar Tren de Aragua

Según se informó, el hombre detenido en Corrientes tendría antecedentes de homicidio y portación de armas y tatuajes que lo vincularían con la banda criminal.

Un ciudadano venezolano fue imputado a prisión preventiva por 45 días por ser sospechoso de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua, de acuerdo a lo que determinó la Unidad Fiscal de Corrientes hace un poco más de dos semanas.

Según informaron medios locales, se trata de un hombre con presuntos antecedentes policiales en Venezuela, Estados Unidos y Canadá: está acusado de homicidio y portación de armas. Asimismo, se detectaron tatuajes que lo vincularían con Tren de Aragua, banda criminal originada en Venezuela.

Así fue la detención del ciudadano venezolano que tendría vínculos con Tren de Aragua La detención se realizó en la ciudad de Ituzaingó el 23 de diciembre, luego de que se constatara de que el presunto criminal había ingresado al país de manera irregular. Fue demorado por la Prefectura Naval y, según declaró, ingresó al país por un paso no habilitado en Salta y planeaba trasladarse hacia Paraguay.

De acuerdo al medio local El Litoral, la fiscal del caso, Tamara Pourcel, solicitó la prisión preventiva por considerarlo un riesgo de fuga y un posible obstaculizador de la investigación. Se tuvo en cuenta la formación militar del imputado y su historial de ingresos irregulares a distintos países.

El juez de Garantías avaló la medida, que se extenderá hasta el 26 de febrero. Al mismo tiempo, continuará la investigación sobre la identidad y los vínculos del detenido con la organización criminal.