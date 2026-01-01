Corrientes: Juan Pablo Valdés habló de las inundaciones y anunció obras

En medio de las inundaciones en Corrientes provocadas por las intensas lluvias de las últimas semanas, el gobernador Juan Pablo Valdés habló sobre la situación climática que atraviesa la provincia. Del mismo modo, puntualizó la planificación de obras en torno a San Luis del Palmar.

El gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, señaló que la situación generada por las torrenciales lluvias, que ocasionaron graves inundaciones —por ejemplo, en la ciudad de San Luis del Palmar—, es especialmente delicada por las características del sistema hídrico. “Se trata de una cuenca de unas 360 mil hectáreas cuyo único desagüe es el puente sobre el Riachuelo, condicionado además por la presencia de la Ruta Provincial 5”.

En declaraciones a Radio Sudamericana, dijo que “el problema a causa de la crecida del Riachuelo no es solo la relocalización de las familias que viven en las orillas, ya que el agua también entra a la ciudad”. Valdés advirtió que las lluvias intensas se repetirán en los próximos años, por lo que se requiere una solución estructural.

El mandatario adelantó que el Gobierno provincial avanza “en una obra de ingeniería para reducir el volumen de agua que llega a la localidad”. El proyecto contempla la perforación de la Ruta Nacional 12 y la construcción de un nuevo desaguadero para aliviar la cuenca que se descarga en el Riachuelo.

“La estrategia es tener menos agua sobre la localidad”. Valdés aseguró que “ya contamos con una autorización de palabra por parte de Nación para avanzar con la iniciativa”.

Con respecto a las familias, aclaró que deberán permanecer fuera de sus hogares al menos 20 días, debido a la gran cantidad de agua acumulada dentro de la zona urbana.

Unos 500 milímetros de lluvia

El promedio de lluvia caída en las localidades inundadas supera ampliamente al habitual en Corrientes. Los valores de las últimas precipitaciones, registradas desde hace más de una semana, fueron dados a conocer por el INTA Corrientes. En la ciudad de Corrientes, el registro semanal alcanzó los 495,4 milímetros, uno de los valores más altos de la provincia. En tanto, El Sombrero acumuló 327 mm, Mercedes superó los 214 mm, mientras que Santo Tomé y Bella Vista registraron 152 mm y 118 mm, respectivamente.

En la ciudad de Mercedes, el Observatorio Meteorológico del INTA informó que durante diciembre se acumularon 286 milímetros, frente a un promedio histórico mensual de 149 mm, con apenas ocho días de lluvias, lo que evidencia la intensidad de los eventos registrados.

Para este martes 30 y miércoles 31 de diciembre se esperan lluvias más dispersas, mientras que el 1° de enero podrían volver las precipitaciones, aunque con menor intensidad respecto de las registradas en las últimas jornadas.

El pronóstico para Chaco

Para esta provincia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa probables tormentas y prevé que la inestabilidad continúe durante todo el fin de semana.

Desde la estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional ubicada en el Aeropuerto de Resistencia informaron a Diario Norte que el total de agua caída durante el martes fue de 123,9 milímetros.

Temporal en Formosa

Un temporal de viento y lluvia intensa provocó múltiples anegamientos en distintas partes del centro de la ciudad de Formosa y dejó en estado intransitable calles y avenidas de decenas de barrios capitalinos. La abundante caída de agua superó la capacidad de escurrimiento en gran parte de la capital provincial, dejando calles cubiertas y obligando a circular con extrema precaución a quienes pudieron hacerlo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones de inestabilidad continuarán en Formosa y la región, con probabilidad de más lluvias y tormentas en los próximos días, en el marco de un período caracterizado por altas temperaturas y elevada humedad.

Misiones: tormentas aisladas

En Misiones, el pronóstico anticipa más precipitaciones, alta humedad y mejoras parciales hacia el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, en Posadas se prevé una máxima de 31 °C y una sensación térmica que trepará hasta los 36,5 °C a las 17:30, según datos de la OPAD.

Los primeros días de 2026 se perfilan variables, marcados por la continuidad de la inestabilidad. Desde la madrugada de este 1° de enero y hasta la tarde, en la zona sur de la provincia habrá mal tiempo, que avanzará por la noche hacia las zonas centro y norte.

El organismo provincial explicó que esto se debe a la combinación de un sistema de baja presión, el calor y la elevada humedad, que generará condiciones propicias para precipitaciones de variada intensidad. Aunque las temperaturas no mostrarán grandes cambios, la humedad incrementará la sensación térmica.

El viernes: posibles lluvias

El segundo día del año mostrará una evolución diferente según la región. En el sur y el centro de Misiones, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual, aunque no se descartan chaparrones dispersos hasta pasado el mediodía.

El panorama será distinto en la zona norte, donde se prevén lluvias más generalizadas que podrían extenderse hasta el final del día. Alerta Temprana explicó que la circulación de aire húmedo en niveles intermedios, combinada con la baja presión y el calor en superficie, seguirá favoreciendo el desarrollo de celdas de lluvia y tormentas de distribución irregular.

Se estiman precipitaciones de entre 3 y 43 mm, con probabilidades de entre 30 y 70 %. Los vientos serán del noroeste y noreste, con velocidades de 2 a 12 km/h y ocasionales ráfagas de 15 a 30 km/h. Para este día, la máxima provincial alcanzaría los 33 °C en Posadas, mientras que la mínima sería de 20 °C en Apóstoles.

Sábado sin lluvias en Misiones

Tras esta sucesión de jornadas marcadas por la alta inestabilidad, las condiciones mejorarán de manera más consistente desde el fin de semana, cuando finalmente se instalaría el buen tiempo en toda la provincia.

Así, para el sábado, Alerta Temprana pronostica cielo mayormente despejado, con una mañana templada y una tarde calurosa en Misiones, ya que un sistema de alta presión consolidará el buen tiempo y la escasa nubosidad.

A su vez, debido al incremento de la radiación solar por la menor nubosidad y la elevada humedad ambiental, se prevé un aumento en la sensación térmica, tornando el ambiente agobiante durante las horas de la tarde.