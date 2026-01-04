Emergencia hídrica y climática en la capital y San Luis del Palmar

Los Concejos Deliberantes de las ciudades de Corrientes y de San Luis del Palmar declararon la emergencia hídrica y climática en ambas ciudades. Se aguarda que en las próximas horas los demás cuerpos deliberativos de las ciudades afectadas por las inclemencias del tiempo se sumen a dicha declaración.

Inclusive se especula con la posibilidad de que las cámaras de Diputados y senadores provinciales se reúnan y aprueben la emergencia hídrica en todo el territorio correntino. A la vez que se aguarda también una declaración del gobierno provincia.

La declaración de emergencia hídrica y climática para la ciudad de Corrientes fue aprobada por unanimidad por 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga.

En los considerandos de la norma, se detalla que del 22 al 28 de diciembre de 2025 las lluvias alcanzaron niveles de intensidad y volumen extraordinarios, no observados en la ciudad en los últimos 30 años. En este sentido, se registraron 770,69 milímetros, cifra que triplica el máximo histórico mensual.

El objetivo es la implementación inmediata de medidas preventivas, correctivas y de gestión orientadas a atender los daños producidos y a mitigar efectos del fenómeno climático.

Cabe recordar que las principales zonas afectadas por el temporal fueron los barrios Santa Rosa, Libertad, La Olla, Piragine Niveyro, San Geronimo, Fray José de la Quintana, 9 de Julio, Nuestra Señora de Asunción, Santa Rita Norte, Jardín, Güemes, San Ignacio, Bañado Norte, Pirayuí y Lomas del Mirador, entre otros. En dichos sectores de la capital, las diferentes áreas del municipio intervinieron de manera coordinada y articulada en tareas de atención social directa, atención sanitaria, acompañamiento recreativo, tareas de limpieza y destape de zanjas y desagües mediante el uso de maquinarias.

114 familias evacuados en San Luis del Palmar

En la localidad correntina de San Luis del Palmar continúa vigente la alerta máxima por la emergencia hídrica. Según el último informe oficial, 114 familias permanecen evacuadas, lo que equivale a unas 450 personas que están siendo asistidas en 13 centros habilitados por el municipio.

A esa cifra se agregan más de 200 vecinos que se autoevacuaron y se alojaron en viviendas de familiares o allegados, por lo que el número total de personas afectadas supera las 650.

Defensa Civil, fuerzas de seguridad y personal municipal trabajan de forma conjunta para brindar asistencia a los damnificados, con un foco especial en los parajes rurales, donde las dificultades de acceso complican las tareas.

Las autoridades advirtieron que la situación seguirá siendo delicada mientras el suelo continúe saturado y los cursos de agua no puedan drenar el excedente hídrico. La expectativa está puesta en una mejora de las condiciones meteorológicas que permita un descenso gradual del nivel del agua.

Resistencia y la región

Según el Servicio Meteorológico Nacional continúa la alerta amarilla por tormentas eléctricas en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco y la región, durante la tarde de este domingo y lunes se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad que oscila entre el 40 y el 70%.

También rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

La alerta amarilla indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Desde los organismos oficiales recomiendan tomar medidas preventivas, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse atentos a los informes actualizados.

Misiones

De su parte la provincia de Misiones se encuentra bajo una alerta meteorológica amarilla por tormentas, lo que indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño local y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades diarias.

La Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología provincial, anticipó para la semana que se inicia una combinación de calor intenso, alta humedad y chaparrones aislados, generados por una inestabilidad remanente que afecta a la región.