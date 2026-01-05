El Gobierno ratificó su apoyo total a la intervención de EE.UU. en Venezuela y sumó presión a Delcy Rodríguez

Mientras Nicolás Maduro comparece ante la Justicia de Estados Unidos, el Gobierno argentino volvió a ratificar su apoyo total a la intervención norteamericana en Venezuela y envió una advertencia a Delcy Rodríguez , la vicepresidenta que asumió en lugar del dictador capturado.

"Hace lo que tiene que hacer o se va. O se va o la van", sentenció la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich , tras celebrar el operativo estadounidense que derivó en la captura y traslado de Maduro a Nueva York.

"Ha comenzado el juzgamiento por uno de los jueces más prestigiosos y con más trayectoria en la Justicia de EE.UU. , por narcocriminalidad, por haber infectado el país de droga, por haber mandado al tren de Aragua y haber asesinado a sus ciudadanos", enfatizó Bullrich en diálogo con TN este lunes.

En ese sentido, la exministra de Seguridad recordó que la Justicia argentina también declaró a Maduro como un prófugo de crímenes de lesa humanidad, y si bien planteó que su derrocamiento del poder "es un paso enorme", anticipó una compleja transición en Venezuela.

"Es un régimen acostumbrado a manejar el poder de una manera brutal, teniendo las instituciones copadas, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, los colectivos armados, la justicia que no era justicia, las personas desaparecidas como nuestro gendarme Nahuel Gallo", enumeró Bullrich, quien manifestó su expectativa por ver cómo avanza el proceso de liberación de los presos políticos en el país caribeño, donde también está detenido Germán Giuliani, otro argentino capturado por el régimen.

"Lo que está sucediendo hoy es que muchas personas con pedido de captura siguen en Venezuela. Se está generando un ordenamiento y una transición, que de otra manera podría haber terminado en una situación de caos y crisis. Hasta ahora no ha habido ni movilizaciones ni desorden ni asesinatos masivos", explicó Bullrich, y agregó: "Es un proceso complejo, que nosotros como Argentina vamos a acompañar como dijo el presidente. Esperemos que lo antes posible vuelva a la normalidad democrática y a la libertad".

Sin embargo, la senadora libertaria evitó manifestarse sobre cómo continuará el proceso de transición, aunque sí reiteró el objetivo de que el final del camino encuentre a Venezuela en "libertad y democracia". "El tiempo, los plazos y las formas la iremos viendo. Nosotros vamos a apoyar para que las cosas salgan bien", enfatizó Bullrich.

El apoyo del Gobierno a Estados Unidos

De la misma manera, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, remarcó cómo la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "es un golpe fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei sostiene que Maduro es el principal responsable detrás de organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, acusados de contrabandear cocaína en la región.

En ese sentido, Monteoliva afirmó: "Esto abre la puerta a un proceso de transición para Venezuela y todos los venezolanos, pero acá lo importante es que un delincuente de estas características ya está en Estados Unidos para ser juzgado y cumplir su condena".

Los argumentos de Monteoliva contra el régimen de Maduro

Para la ministra de Seguridad, Venezuela se aproxima a un proceso que llevará su tiempo, luego de 25 años de un país "devastado".

"Hay más de 9 millones de venezolanos repartidos en el mundo. En el país tenemos 233 mil venezolanos con residencia permanente, 25 mil con residencia transitoria, y solo en 2025 recibimos 28 mil solicitudes de residencia. Para que dimensionemos la dinámica de esa diáspora no solamenteen la Argentina, sino en la región", advirtió la funcionaria.

Y agregó: "Un país que tiene tres dólares de salario mínimo, elecciones fraudulentas, ejecuciones extrajudiciales,detenciones ilegales, una economía detonada. Por lo tanto, la transición por definición será un proceso complejo que en lo institucional, lo político, lo militar y lo estratégico tendrá diferentes bemoles por supuesto. La voluntad del gobierno argentino es que argentina vuelva a ser en algún momento lo que fue, un país libre y democrático".

La situación de las fronteras en Argentina

En ese contexto, Monteoliva defendió como uno de los ejes principales del Gobierno la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y el desbaratamiento de las organizaciones criminales y destacó el trabajo de su gestión en las fronteras para desbaratar amenazas.

En ese sentido, la ministra destacó la reciente incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad, un viejo reclamo de Patricia Bullrich, que habilita "la vinculación del control migratorio a una política de seguridad".

"Nuestras fronteras son extensas, son complejas, trabajamos todos los días en las fronteras reforzando controles, identificando patrones delictivos, tenemos desafíos muy grandes como la hidrovía y el corredor interoceánico", plateó Monteoliva, y finalizó: "En la región tenemos un abanico de situaciones a las que estamso respondiendo, articulando con los países vecinos. El trabajo es en cooperación, en estos momentos más que nunca".