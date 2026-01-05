Minuto a minuto: Nicolás Maduro llegó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York
El Gobierno colombiano, a través de su cancillería, emitió un comunicado donde muestra el rechazo a los dichos del presidente norteamericano.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso tras un ataque registrado en la casa del vicepresidente James David Vance, ubicada en la ciudad de Cincinnati. El episodio generó un amplio despliegue policial y dio inicio a una investigación para determinar las motivaciones y circunstancias del hecho.
Según informaron fuentes policiales, la propiedad sufrió daños materiales, entre ellos la rotura de varias ventanas. El incidente ocurrió en horas recientes y fue reportado por vecinos de la zona, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El Consejo Federal de Suiza decidió congelar de manera inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él posean en territorio suizo, con el objetivo de evitar una posible fuga de capitales en el actual contexto de inestabilidad política en Venezuela. La medida no alcanza a los integrantes del actual gobierno venezolano y se enmarca en una acción preventiva de carácter financiero.
Desde Berna explicaron que, en caso de que en el futuro se compruebe que esos bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza trabajará para que los recursos sean restituidos y utilizados en beneficio del pueblo venezolano. La decisión se suma a las sanciones que el país europeo mantiene contra Venezuela desde 2018, en el marco de la Ley de Embargo.
Venezuela se encamina este lunes a una nueva etapa institucional con la prevista asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras una decisión del máximo tribunal del país. La resolución ordena que la actual vicepresidenta ejecutiva asuma de inmediato todas las atribuciones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.
La decisión se apoya en el artículo 234 de la Constitución venezolana, que establece que ante faltas temporales o absolutas del presidente, el vicepresidente ejecutivo asumirá el cargo hasta por 90 días, plazo que puede ser prorrogado por el Parlamento por un período igual. En caso de que la ausencia se extienda más allá de ese tiempo, el Legislativo deberá determinar, por mayoría, si la situación configura una falta absoluta.
Luego de la captura de Nicolás Maduro ocurrida el sábado, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la designación del juez federal Alvin Hellerstein como responsable de presidir el proceso penal contra el exdictador venezolano. El juicio comenzará este lunes a las 12 del mediodía (14 de la Argentina) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes del país.
La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial para rechazar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro, a quien calificó como “un hombre enfermo” que dirige a Colombia, país al cual también calificó de “enfermo” y afirmó que le parece bien intervenirlo militarmente por ser un productor de drogas.
“Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, advirtió la Cancillería.
En ese sentido, recordó que Petro fue legítimamente elegido por “voluntad soberana” de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia.
“Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, sostuvo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una dura advertencia sobre la situación de Cuba y afirmó que el país caribeño atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En declaraciones difundidas por la agencia EFE, el mandatario aseguró que la isla está “a punto de caer” como consecuencia del colapso económico y del aislamiento energético.
Trump sostuvo que la economía cubana “está en la ruina” y remarcó que el escenario se agravará aún más debido a la pérdida del suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Según el presidente estadounidense, el fin de ese respaldo energético representa un golpe clave para el sostenimiento del régimen cubano.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, emitió un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que evitó pronunciarse sobre la liberación de Nicolás Maduro y centró su mensaje en un llamado al diálogo con Estados Unidos. El pronunciamiento se conoció en medio de un escenario de alta tensión política y diplomática tras los últimos acontecimientos vinculados al exmandatario venezolano.
En su mensaje, Rodríguez apeló a un tono moderado y puso el foco en la necesidad de evitar una escalada del conflicto. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, afirmó, sin hacer mención a la situación judicial ni al paradero de Maduro, una omisión que no pasó desapercibida en el ámbito político.
El gobierno de Cuba confirmó este domingo la muerte de 32 compatriotas en el marco de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro. La información fue difundida mediante un comunicado oficial en el que las autoridades cubanas repudiaron la acción y denunciaron lo ocurrido como un acto de agresión.
Según el texto, “como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”. De acuerdo con el gobierno cubano, las víctimas cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a solicitud de organismos homólogos del país sudamericano.
El comunicado destacó que los fallecidos “cumplieron digna y heroicamente con su deber” y murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. En ese sentido, La Habana subrayó el rol que desempeñaban los cubanos en tareas vinculadas a la seguridad y defensa.
Asimismo, el gobierno informó que, una vez confirmadas las identidades, los familiares de las víctimas fueron notificados y recibieron las condolencias y el respaldo del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, además de las máximas autoridades de ambos ministerios involucrados.
En el tramo final del comunicado, Cuba calificó a los fallecidos como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado” y aseguró que su accionar “puso en alto el sentir solidario de millones de compatriotas”. El Gobierno Revolucionario anunció además que organizará homenajes y acciones oficiales para rendir tributo a los combatientes caídos, en un contexto de fuerte tensión internacional tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela.
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, llamó a la unidad del chavismo y a la movilización popular con el objetivo de “traer sano y salvo” a su padre y a Cilia Flores. El mensaje fue difundido mediante un audio que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó repercusión en el escenario político venezolano.
En la grabación, Maduro Guerra exhorta a los simpatizantes del oficialismo a mantenerse cohesionados en un momento que definió como clave para el futuro del país. “Tenemos que estar unidos, movilizados, levantando las banderas de Chávez”, expresó, en referencia al expresidente Hugo Chávez y a los pilares ideológicos del chavismo.
¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA!URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! Declaraciones Nicolás Maduro Guerra (hijo) del Narcoterrorista de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/ukkd6hkzrL— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) January 4, 2026
El dirigente sostuvo que el foco del movimiento debe estar puesto en “sacar a la patria adelante” y en sostener el proyecto político iniciado por el chavismo. En ese marco, remarcó que la prioridad es lograr el regreso seguro de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, a quienes mencionó de manera explícita en su llamado.
Edmundo González Urrutia brindó un mensaje al pueblo venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y remarcó que el proceso de reconstrucción nacional estará sustentado en principios democráticos y en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
“Nuestro compromiso es lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación”, expresó González Urrutia en su discurso, que fue difundido en un contexto de profunda expectativa política y social en Venezuela.
Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026
El dirigente hizo hincapié en la necesidad de iniciar una nueva etapa marcada por la institucionalidad, la justicia y la reconciliación, luego de años de crisis y enfrentamientos. Su mensaje apuntó a generar confianza tanto en la ciudadanía como en la comunidad internacional, en medio de un escenario de transición.
Además, González Urrutia sostuvo que el país necesita recuperar la esperanza y garantizar derechos básicos para todos los venezolanos. “Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”, afirmó, y llamó a trabajar de manera colectiva para lograr una nación democrática y en paz.
Patricia Bullrich participó este sábado de la concentración de venezolanos en el Obelisco, donde expresó su respaldo a la comunidad que se manifestó tras la caída del régimen chavista y cuestionó con dureza al exdictador Nicolás Maduro. La senadora nacional remarcó la postura histórica de la Argentina frente al líder venezolano y denunció el entramado criminal que, según afirmó, se consolidó durante su gobierno.
“Maduro convirtió un país en un narcoestado, destruyendo los recursos de los venezolanos y convirtiendo a las instituciones en cómplices de un Estado narcocriminal”, sostuvo Bullrich ante los manifestantes. En ese sentido, destacó que “la Argentina siempre le puso el título a Maduro de narcocriminal”, en referencia a la posición adoptada por el país en foros y declaraciones internacionales.
Durante su discurso, la funcionaria también reclamó por la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela. “Pedimos también por nuestro gendarme Nahuel Gallo, atrapado por esa dictadura”, expresó, y exigió su pronta liberación.
Bullrich calificó el momento como decisivo para el futuro de Venezuela y aseguró que la salida del chavismo abre una etapa compleja que deberá afrontarse con inteligencia. “Son horas decisivas. Ya no está el dictador y Venezuela deberá desarmarse con inteligencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que el proceso de reconstrucción institucional será profundo.
En ese marco, señaló que la Justicia, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad venezolanas “son parte del problema” y deberán ser reformadas para garantizar un verdadero Estado de derecho. La presencia de la ministra en el Obelisco fue recibida con aplausos por los manifestantes, en una jornada cargada de consignas por la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela.
La Unión Europea se pronunció este domingo sobre la situación en Venezuela y llamó a respetar la voluntad del pueblo venezolano como vía fundamental para poner fin a la crisis política e institucional que atraviesa el país. El mensaje llegó luego del ataque de Estados Unidos contra la nación latinoamericana, un hecho que generó reacciones a nivel internacional.
My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw— Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, fue la encargada de fijar la postura del bloque y remarcó la necesidad de priorizar la expresión democrática de la ciudadanía venezolana por encima de cualquier acción unilateral. “Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo el único medio para Venezuela de restablecer la democracia y resolver la crisis actual”, afirmó.
Militantes chavistas se movilizan este martes por la tarde en el centro de Caracas en el marco de la denominada “gran marcha”, una convocatoria que tiene como principal consigna el reclamo por la libertad de Nicolás Maduro. La concentración reúne a simpatizantes del oficialismo en distintos puntos estratégicos de la capital venezolana.
La televisión venezolana transmite en vivo la movilización y presenta la jornada como una “jornada de oración”, con imágenes de columnas de manifestantes portando banderas, pancartas y símbolos partidarios. Desde los medios estatales destacan el carácter pacífico de la protesta y el respaldo popular al exmandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso contra la dirigencia venezolana y apuntó directamente contra Delcy Rodríguez, a quien señaló como responsable clave del proceso de transición en Venezuela. Según advirtió, la funcionaria deberá cooperar con las autoridades estadounidenses o afrontará severas consecuencias.
La declaración se produjo luego de que fuerzas de Estados Unidos detuvieran y encarcelaran a Nicolás Maduro, a quien Trump volvió a calificar como “dictador”. En ese contexto, el mandatario norteamericano elevó la presión política y personal sobre Rodríguez, considerada una figura central del actual escenario venezolano.
“Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica concedida a la revista The Atlantic. La frase generó un fuerte impacto internacional y reavivó las tensiones entre Washington y los sectores del poder venezolano.
Al igual que en la jornada anterior, el Obelisco de Buenos Aires vuelve a ser esta tarde el epicentro de una nueva manifestación de militantes venezolanos que celebran la captura de Nicolás Maduro. Con banderas, carteles y cánticos, los manifestantes se congregaron en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad para expresar su apoyo al cambio político en su país de origen.
Durante la concentración, varios participantes compartieron testimonios cargados de emoción y esperanza. “Estamos agradecidas con Argentina, nos sentimos en casa. Pero nos gustaría volver para reconstruir nuestro país. La detención de Maduro es el inicio del camino hacia la libertad”, expresó una mujer venezolana presente en el lugar, rodeada de compatriotas.
La manifestación se desarrolla de manera pacífica y vuelve a poner en evidencia la fuerte presencia de la comunidad venezolana en la Argentina, así como su activa participación en manifestaciones públicas vinculadas a la situación política y social de Venezuela. Para muchos de los asistentes, la captura de Maduro representa un hecho histórico que podría marcar un punto de inflexión tras años de crisis, exilio y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
