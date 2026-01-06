"Mi destino no lo decide ni Dios", la respuesta de Delcy Rodríguez ante las amenazas de Donald Trump

Tras las amenazas de Trump, Delcy Rodríguez respondió desde Caracas en su primer día como presidenta encargada y minimizó los dichos de Washington tras la detención de Nicolás Maduro.

Tras la conferencia de prensa que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus dichos sobre la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, donde el mandatario expresó que “pagará un precio más alto” si no hace “lo correcto”, en referencia a la detención de Maduro en Caracas.

La respuesta de la presidenta encargada de Venezuela se dio durante el anuncio de la puesta en marcha del Estado Mayor Agroalimentario, un plan creado para enfrentar la crisis de abastecimiento generada tras la operación estadounidense.

Allí, Rodríguez le restó importancia a los dichos que llegaron desde Washington. “En lo personal, quienes me amenacen, lo digo... Mi destino no lo decide sino Dios”, aseguró Delcy Rodríguez Gómez en una transmisión en vivo en su primer día como presidenta.

Esta respuesta de Rodríguez se da solo un día después de su jura como presidenta electa en el país, donde este lunes Trump había se referido a Maduro como un “tipo violento que ha matado millones de personas” y donde expresó que la presidenta ya se encontraba cerrando el Helicoide, un edificio utilizado como cámara de torturas.