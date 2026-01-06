Se filtraron fuertes imágenes de cómo quedó el búnker donde estaba Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos

A tres días del ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se dieron a conocer las imágenes de cómo quedaron las instalaciones del Fuerte Tuna. Allí funcionaba el complejo militar del líder venezolano que fue uno de los blancos en la madrugada del sábado.
Estas fotos fueron reveladas por las Fuerzas Armadas de Venezuela. En ellas no solo se ven los destrozos en las edificaciones, sino también los rastros de sangre y los cuerpos mutilados tras el bombardeo.