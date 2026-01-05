Delcy Rodríguez asumirá este lunes como presidenta interina de Venezuela por 90 días

Este lunes se prevé la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo ordenara que ejerza el cargo.

Venezuela se encamina este lunes a una nueva etapa institucional con la prevista asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras una decisión del máximo tribunal del país. La resolución ordena que la actual vicepresidenta ejecutiva asuma de inmediato todas las atribuciones del Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

El fallo establece que Rodríguez, el Consejo de Defensa de la Nación, el alto mando militar y el Parlamento deben ser notificados “de inmediato”, aunque no se precisó el plazo exacto para la ceremonia de juramentación. La asunción se produciría en el marco de la instalación del nuevo período legislativo 2026-2031, prevista también para este lunes, en una Asamblea Nacional con amplia mayoría chavista, donde deben juramentarse el presidente interino y las nuevas autoridades del cuerpo.

maduro y venezuela EFE “Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer el comunicado transmitido de manera obligatoria por radio y televisión.

Qué detalla la Constitución venezolana ante el histórico suceso La decisión se apoya en el artículo 234 de la Constitución venezolana, que establece que ante faltas temporales o absolutas del presidente, el vicepresidente ejecutivo asumirá el cargo hasta por 90 días, plazo que puede ser prorrogado por el Parlamento por un período igual. En caso de que la ausencia se extienda más allá de ese tiempo, el Legislativo deberá determinar, por mayoría, si la situación configura una falta absoluta.