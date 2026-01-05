Pena de muerte: la dura condena que podría recibir Nicolás Maduro si es declarado culpable por narcoterrorismo

Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico que, de confirmarse, podrían derivar en una fuerte condena según la legislación estadounidense, informó el New York Post.

Nicolás Maduro se presentó este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta graves acusaciones por narcotráfico que podrían exponerlo a la pena de muerte en caso de ser declarado culpable. Así lo indicó el New York Post, que citó disposiciones de la legislación federal de Estados Unidos.

Así fue el traslado de Nicolás Maduro al tribunal federal nicolás maduro El exmandatario venezolano, de 63 años, llegó a la corte bajo un fuerte operativo de seguridad. Fue trasladado en helicóptero y en vehículos blindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y escoltado por agentes fuertemente armados hasta la sede judicial en Manhattan.

Qué condena podría tener Nicolás Maduro según la legislación federal de los Estados Unidos De acuerdo con la legislación federal estadounidense citada por el medio neoyorquino, un acusado que viole la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser considerado elegible para la pena capital. Esta interpretación se apoya en información de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

maduro en la corte EFE En el sistema judicial federal, los delitos que contemplan la pena de muerte incluyen principalmente homicidio, traición y espionaje, así como ciertos delitos vinculados al narcotráfico, incluso cuando no media un homicidio. No obstante, especialistas señalan que las condenas a muerte por delitos de drogas son poco frecuentes y están sujetas a estrictos requisitos legales y procesales.