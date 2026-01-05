La hora del juicio: quién es Alvin Hellerstein, el juez que juzgará a Nicolás Maduro en Estados Unidos

El juez federal Alvin Hellerstein fue designado para presidir el proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Luego de la captura de Nicolás Maduro ocurrida el sábado, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la designación del juez federal Alvin Hellerstein como responsable de presidir el proceso penal contra el exdictador venezolano. El juicio comenzará este lunes a las 12 del mediodía (14 de la Argentina) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes del país.

Maduro enfrenta cargos federales de extrema gravedad, entre los que se incluyen narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo. El expediente quedó bajo la órbita de Hellerstein, un magistrado con décadas de experiencia y reconocido por haber intervenido en algunas de las causas judiciales más resonantes de Estados Unidos.

maduro y venezuela EFE El perfil del juez que deberá decidir por el futuro de Nicolás Maduro Entre los antecedentes más destacados de su carrera figuran las demandas civiles por daños derivados de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. También presidió el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein y el caso contra Michael Cohen, exabogado personal del presidente Donald Trump, condenado por delitos financieros y electorales.

Además, Hellerstein es el juez a cargo del expediente contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, antiguo jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Carvajal está acusado de narcotráfico y narcoterrorismo en el mismo tribunal federal de Nueva York donde ahora será juzgado Maduro.

Según consta en el expediente judicial, el testimonio de Carvajal será una pieza clave en el proceso contra el exmandatario venezolano. El exdiputado y exjefe de inteligencia chavista decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos federales vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo.