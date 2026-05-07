China condena a exministros de Defensa a la pena de muerte pero ordena suspenderla

Dos exministros de Defensa chinos fueron condenados por cargos de corrupción a la pena de muerte pero se suspendió la ejecución, informaron los medios estatales.

Un tribunal militar condenó a Wei Fenghe y Li Shangfu a la pena de muerte con un aplazamiento de dos años, lo cual significa que sus condenas a muerte se conmutarán por cadena perpetua tras dos años, sin posibilidad de reducción de la pena ni libertad condicional, reportó este jueves la agencia Xinhua.

Ambos hombres fueron declarados culpables de soborno y se les confiscaron todos sus bienes personales.

El anuncio se produjo tras la reciente destitución de varias figuras militares de alto rango en el país, en medio de una amplia campaña contra la corrupción.

Wei ocupó el cargo de ministro de Defensa desde 2018 hasta 2023 y fue sustituido por Li en marzo de 2023.

El mandato de Li como ministro de Defensa fue más breve.

Fue destituido en octubre de 2023, dos meses después de que desapareciera repentinamente de la vida pública, lo que desató especulaciones sobre su destitución.

La agencia de noticias Reuters citó informes anteriores de Xinhua que indicaban que Li era sospechoso de haber recibido "enormes sumas de dinero" en sobornos, así como de haber sobornado a otros.

Getty Images El presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado varias campañas anticorrupción.

Según los reportes, una investigación habría concluido que "no cumplió con sus responsabilidades políticas" y "buscó beneficios personales para sí mismo y para otros".

Por otra parte, se informó de que una investigación iniciada contra Wei en 2023 concluyó, de manera similar, que había aceptado "una enorme cantidad de dinero y objetos de valor" en concepto de sobornos y "ayudó a otros a obtener beneficios indebidos en la gestión de personal".

En febrero, el presidente chino, Xi Jinping, hizo una referencia pública inusual a la campaña dentro del poder militar, que también supuso la destitución reciente del máximo general del país, Zhang Youxia.

Xi afirmó en ese momento que el ejército "había sido sometido a un temple revolucionario en la lucha contra la corrupción".

Desde que llegó al poder, el presidente Xi ha ordenado oleadas de campañas anticorrupción, que según los críticos también se han utilizado como herramienta para purgar a los rivales políticos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC