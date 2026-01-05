Estados Unidos: reportan disparos en ventanas de la casa del vicepresidente JD Vance
Varios sitios de Estados Unidos reportan ventanas destrozadas por disparos del hogar de JD Vance, vicepresidente de Donald Trump.
El hogar en Cincinnati del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sufrió disparos que destrozaron algunas ventanas. Así lo reportan algunos sitios de ese país. Se indica, además, que hay una investigación policial en curso e incluso un detenido vinculado al incidente que está siendo ampliamente divulgado.
La policía indicó que un hombre fue detenido y que los hechos se habrían dado en la madrugada de este lunes en Estados Unidos. No se sabe que cargos se le achacan al detenido y si deberá enfrentarlos.
No obstante, es un hecho que JD Vance no vive allí desde enero del año pasado, ya que se mudó a la residencia oficial del vicepresidente de Estados Unidos, en Washington. No obstante, suele alojarse allí en ocasiones.
La casa elegida por JD Vance y su esposa
Algunas imágenes de las ventanas impactadas por disparos han circulado en redes sociales, donde también se indica que el Servicio Secreto de Estados Unidos también investiga el hecho.
La casa tiene dos pisos y tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Está valuada en 1,4 millones de dólares. JD Vance y su esposa la compraron en 2018. Destaca de ella su entorno natural y los bellos paisajes.
Por ahora, la zona está restringida por la presencia policial, sin que mayores datos se hayan ventilado al respecto.