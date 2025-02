El vicepresidente de EE.UU. lanza en Múnich un duro ataque contra las democracias de Europa y genera indignación

Emily Atkinson

BBC News

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, lanzó este viernes un duro ataque contra las democracias europeas, asegurando que la mayor amenaza que enfrenta el continente no proviene de Rusia y China, sino "desde dentro".

Se esperaba que Vance utilizara su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, para abordar posibles conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

En cambio, dedicó la mayor parte de su intervención a acusar a los gobiernos europeos de alejarse de sus valores e ignorar las preocupaciones de los votantes sobre la migración y la libertad de expresión.

El discurso fue recibido con silencio en la sala y posteriormente fue denunciado por varios políticos presentes en la conferencia. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que esto "no es aceptable".

Vance repitió la línea de la administración Trump de que Europa debe "dar un gran paso adelante para garantizar su propia defensa".

El vicepresidente estadounidense dijo que esperaba que se pudiera alcanzar un "acuerdo razonable" para poner fin a la guerra en Ucrania, después del sorpresivo anuncio del presidente estadounidense Donald Trump a principios de esta semana de que él y su homólogo ruso Vladimir Putin habían acordado iniciar conversaciones de paz.

Pero el discurso de Vance se centró en cuestiones de guerra cultural y temas clave de la campaña de Trump para la presidencia de Estados Unidos, alejándose de los que son los temas habituales sobre seguridad y defensa en la conferencia anual de Múnich.

Alegó que los "comisarios" de la Unión Europea reprimen la libertad de expresión, culpó al continente por la migración masiva y acusó a sus líderes de retirarse de "algunos de sus valores más fundamentales". El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó de "inaceptable" el discurso de Vance. Foto: Reuters

"La amenaza es desde dentro"

"Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes sin controles", dijo Vance. "¿Pero saben lo que sí votaron? En Inglaterra, votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron a favor. Y cada vez más en toda Europa, están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración fuera de control", añadió.

"La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos", dijo también el vicepresidente estadounidense.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, reflejó la reacción europea tras las palabras de Vance. "Parece que están tratando de iniciar una pelea" con Europa, hogar de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos.

Vance utilizó su discurso de 20 minutos para señalar a varias naciones europeas, incluido Reino Unido.

Sacó a colación un caso legal en el que un veterano del ejército británico que oraba en silencio frente a una clínica de abortos fue condenado por traspasar una zona de seguridad de 150 metros alrededor del centro.

La zona, introducida en octubre de 2022, prohíbe actividades a favor o en contra de los servicios de aborto, incluidas protestas, acoso y vigilias.

Pero Vance argumentó que "las libertades básicas de los británicos religiosos" están amenazadas. La defensa de Vance de AfD despertó las críticas del canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: Getty Images

Indignación en Alemania

Nueve días antes de unas tensas elecciones nacionales en Alemania, se refirió a un acalorado debate en el país en torno a la negativa de los principales partidos políticos cooperara con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD).

En las décadas transcurridas desde que se restableció la democracia en Alemania tras la derrota de los nazis, ha habido consenso entre sus principales partidos políticos de no trabajar con partidos de extrema derecha, lo que en el país se conoce como "el cortafuegos".

"La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa", dijo Vance. "No hay lugar para cortafuegos. O se mantiene el principio o no".

En un discurso posterior, el ministro de Defensa alemán se dirigió directamente a Vance y dijo: "Yo tenía un discurso preparado. Iba de seguridad en Europa. Pero no puedo empezar como tenía planeado. No puedo ignorar lo que he oído. Esta democracia ha sido cuestionada por el vicepresidente de EE UU (...), que compara lo que ocurre en Europa con cosas que se producen en regímenes autoritarios".

"Esto no es aceptable. La democracia no significa que una minoría ruidosa pueda decidir qué es la verdad. La democracia debe ser capaz de defenderse ante los extremistas", aseguró Pistorius visiblemente molesto.

Mientras, la líder del partido de extrema derecha AfD y candidata a la cancillería, Alice Weidel, quien se reunió con Vance en los márgenes de la Conferencia de Múnich, calificó de "excelente" el discurso del vicepresidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de X.

La defensa de Vance de AfD despertó las críticas tanto del canciller alemán, Olaf Scholz, como el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, así como de los principales medios del país europeo.

En la mañana de este viernes, un portavoz del gobierno de Scholz aseguró en rueda de prensa que Vance no debería interferir en las elecciones alemanas.

"No creo que sea correcto que los extranjeros, incluidos los de países extranjeros amigos, interfieran tan intensamente en una campaña electoral en pleno período electoral", dijo. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo tras las palabras de Vance que "parece que están tratando de iniciar una pelea". Foto: Getty Images

Críticas a las elecciones rumanas

Vance también hizo referencia en su discurso en Múnich a las elecciones presidenciales en Rumania, que fueron anuladas en diciembre después de que documentos desclasificados sugirieran que habían sido objeto de interferencia estatal rusa.

Vance dijo en la conferencia: "Si su democracia puede ser destruida con unos meros US$100.000 de publicidad digital de un país extranjero, entonces, para empezar es que no era muy fuerte".

El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, afirmó que su país sigue siendo "un defensor de los valores democráticos que Europa comparte con Estados Unidos".

"Todas las autoridades de RO [rumanas] están comprometidas a organizar elecciones libres y justas empoderando a los ciudadanos y garantizando la libertad de votar", escribió en X.

Vance se reunió más tarde con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al margen de la conferencia.

Zelensky dijo durante la reunión que se necesitaba más trabajo en la planificación para poner fin a los combates, mientras que Vance aseguró que ambos compartieron una conversación "fructífera".

Trump había dicho que funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos se reunirían en Múnich, pero Moscú señaló que no enviaría una delegación a la cumbre.