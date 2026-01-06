El partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, pidió la liberación de los presos políticos

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela , fundado por la líder opositora María Corina Machado , reclamó este martes la liberación de todos los presos políticos en el país y consideró “ineludible” el fin de las detenciones por motivos políticos.

Según datos citados por la organización no gubernamental Foro Penal, el número de personas privadas de la libertad bajo esta condición asciende a 863.

El pronunciamiento fue difundido a través de la red social X y se conoció en un contexto de cambios institucionales, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En el documento, la fuerza opositora exigió el fin de la denominada “puerta giratoria”, expresión utilizada para describir excarcelaciones seguidas por nuevas detenciones.

Vente Venezuela (VV) argumentó que si bien la liberación de los presos políticos no garantiza una transición democrática, "resultaría imposible afirmar que quienes detentan las instituciones del Estado están colaborando" para este proceso si no recobran su libertad "todos los presos políticos y cesa el hostigamiento y la persecución a la ciudadanía".

"Este proceso pasa e inicia por tomar medidas de carácter estructural que conlleven al desmontaje del aparato represivo que, en el marco del régimen actual, se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado", subrayó el Comité. Asimismo, indicó que "miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición" tras lo que aseguró han sido "más de 25 años de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad".

Jura Delcy Rodríguez Delcy Rodriguez asumió la presidencia luego de la captura de Nicolás Maduro. EFE

"Hoy existen fundamentos suficientes para afirmar que no sólo la justicia nacional, sino también la internacional alcanzarán a todos los responsables del daño causado al pueblo venezolano. Es la hora para todos de comprometernos con la Venezuela libre del futuro", manifestó VV. En este contexto, hizo un llamado a "quienes han sido obligados a acatar órdenes ilegítimas" para que "cesen en sus conductas y a que no cometan crímenes orientados a sostener una estructura criminal en descomposición".

De igual forma, pidió a quienes "retienen injustamente" a los presos políticos, tanto civiles y militares, que los liberen "de manera inmediata". También hizo un llamado a los ciudadanos dentro de Venezuela para que se "mantengan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales".

La formación política exhortó a los venezolanos en el exterior a que "continúen movilizados, informando con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo". "Ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura del país, de reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad", expresó.