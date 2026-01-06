Gustavo Petro convocó a marchar en Colombia para defender la soberanía ante las amenazas de Donald Trump

Gustavo Petro llamó a una movilización nacional para este miércoles en todas las plazas del país, en rechazo a las amenazas de intervención militar de Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes al pueblo colombiano a marchar masivamente en las calles el próximo miércoles para defender la soberanía nacional frente a las amenazas de una posible intervención militar por parte de Estados Unidos.

Qué le pide Gustavo Petro a los colombianos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2008341439525126331&partner=&hide_thread=false Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas la.plazas.públicas del país. En la plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotanos



¡Colombia libre! pic.twitter.com/eWEXoBd5aK — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026 “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Petro extendió la convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas, a quienes instó a manifestar su respaldo a la independencia y la democracia del país izando la bandera de Colombia en la entrada de sus viviendas y lugares de trabajo.

Donald Trump Estados Unidos EFE Donald Trump lanzó una advertencia a Cuba. EFE La iniciativa presidencial se produce en un contexto de fuerte tensión internacional, tras la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado, operación que tuvo como objetivo el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Luego de ese hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Colombia como un “país enfermo” y manifestó su intención de intervenir militarmente.