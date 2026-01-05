Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: "Por mi honor"

La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, acaba de jurar como nueva mandataria de Venezuela. Lo hizo ante su hermano, el nuevo titular de la Asamblea Nacional.

La jura de Rodríguez, donde su hermano fue quien le tomó la jura, ante el Parlamento, donde le preguntó si juraba por su honor, el pueblo de Venezuela y otros aspectos. Además, reiteró la figura de Maduro como el presidente legítimo.

Luego, la presidenta interina del país expresó: "Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a prestar juramento", comenzó. "Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria".

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos y todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador, Simón Bolívar, guía y faro del porvenir de Venezuela". Después de hacer referencia a la captura de Maduro y su esposa, Delcy Rodríguez también juró por el difunto ex presidente, Hugo Chávez, que según expresó, fue quién "le dio devolvió la dignidad a millones de venezolanos como ciudadanos".

La jura por su padre y su hermano Además, recordó la imagen de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, los niños y le dedicó también un momento a su familia, incluyendo a su hermano Jorge, titular reelecto de la Asamblea Nacional. Luego reiteró, "Juro por mi honor a que no voy a dar descanso ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor que le corresponde, como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo a no descansar para garantizar la paz de la república".