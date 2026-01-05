El parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional

El diputado Jorge Rodríguez Gómez había recibido el apoyo del hijo de Nicolás Maduro ante el parlamento de Venezuela.

Este lunes 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo la elección de su nueva Junta Directiva para el período legislativo 2026-2027, en medio de la detención de Nicolás Maduro en manos de Estados Unidos.

Durante una sesión caracterizada por la unidad del bloque oficialista y marcada por pronunciamientos sobre la crisis política que atraviesa el país, el diputado e hijo de Maduro, en representación de la mayoría parlamentaria, presentó la propuesta de la directiva que dirigirá el Legislativo venezolano durante los próximos dos años.

La conformación quedó establecida de la siguiente manera: Jorge Rodríguez Gómez como presidente, Pedro Infante en la primera vicepresidencia, y Grecia Colmenares en la segunda vicepresidencia. Simultáneamente, se ratificó el equipo técnico de la Secretaría con María Alejandra Hernández como secretaria y José Omar Molina como subsecretario.

Pronunciamientos sobre la situación de Nicolás Maduro La sesión parlamentaria estuvo atravesada por denuncias relacionadas con acontecimientos ocurridos el pasado 3 de enero. El diputado Maduro Guerra expresó durante su intervención que el líder Nicolás Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores habrían sido "víctimas" de un secuestro perpetrado por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

"Tal vez secuestraron al presidente y a la primera dama, pero no secuestraron a un pueblo libre", declaró el legislador ante la plenaria, instando a trabajar con inteligencia para lograr lo que calificó como una pronta liberación de la pareja presidencial.