Delcy Rodríguez llamó a Estados Unidos al diálogo y evitó pedir la liberación de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió un mensaje dirigido a la comunidad internacional y a Estados Unidos

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, emitió un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que evitó pronunciarse sobre la liberación de Nicolás Maduro y centró su mensaje en un llamado al diálogo con Estados Unidos. El pronunciamiento se conoció en medio de un escenario de alta tensión política y diplomática tras los últimos acontecimientos vinculados al exmandatario venezolano.

Qué le pide Venezuela a los Estados Unidos En su mensaje, Rodríguez apeló a un tono moderado y puso el foco en la necesidad de evitar una escalada del conflicto. “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, afirmó, sin hacer mención a la situación judicial ni al paradero de Maduro, una omisión que no pasó desapercibida en el ámbito político.

La funcionaria también instó a Washington a “trabajar en una agenda de cooperación”, con el objetivo de recomponer vínculos y generar condiciones de estabilidad regional. El planteo se dio en contraste con otros discursos más confrontativos emitidos por sectores del oficialismo venezolano en los últimos días.

Asimismo, Rodríguez reafirmó la postura del Gobierno venezolano al sostener que el país “tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”. En ese sentido, convocó a avanzar hacia una relación internacional basada en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos.