Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para prevenir fuga de fondos desde el extranjero

El Consejo Federal suizo tomó la medida en medio de la crisis política venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

El Consejo Federal de Suiza resolvió congelar de manera inmediata todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a él tengan en el país. La medida busca evitar una eventual fuga de fondos en medio de la crisis política venezolana y no alcanza a los integrantes del actual gobierno de Venezuela. Desde Berna aclararon que, si en el futuro se comprueba que esos bienes fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza trabajará para que los recursos sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano. La decisión se suma a las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, en el marco de la Ley de Embargo.

La decisión se conoció luego de que, el 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos. Según indicaron las autoridades suizas, el escenario en Venezuela sigue siendo inestable y se abren distintos posibles desenlaces en los próximos días y semanas. En ese contexto, Suiza aseguró que continúa siguiendo de cerca la situación y volvió a llamar a la distensión, la moderación y al respeto del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y la integridad territorial. Además, reiteró su disposición a ofrecer buenos oficios para facilitar una salida pacífica al conflicto.

maduro y venezuela El sábado 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado. EFE El congelamiento de los activos se adoptó como una medida preventiva para garantizar que fondos presuntamente obtenidos de manera ilegal no puedan ser transferidos fuera de Suiza. La decisión se apoya en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero (FIAA) y alcanza exclusivamente a Maduro y a personas de su entorno, sin afectar a funcionarios del actual gobierno venezolano.

Desde el Consejo Federal explicaron que esta medida complementa las sanciones ya vigentes bajo la Ley de Embargo y que, en este caso, apunta a personas que no habían sido sancionadas previamente en Suiza. También remarcaron que no es relevante para la aplicación de la FIAA el modo en que se produjo la caída del poder de Maduro ni si fue legal o no desde el punto de vista del derecho internacional. Lo determinante, señalaron, es que se produjo un cambio de poder y que ahora existe la posibilidad de que, a futuro, el país de origen inicie acciones judiciales sobre activos de origen ilícito.