Presenta:

Mundo

|

maría corina machado

El fuerte mensaje de María Corina Machado en apoyo a Donald Trump por la captura de Maduro

La líder María Corina Machado reapareció luego de que Donald Trump dijera que gobernará a Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

MDZ Mundo

María Corina Machado celebró la caída de Maduro.&nbsp;

María Corina Machado celebró la caída de Maduro. 

EFE

Este lunes, María Corina Machado compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que ratificó su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado por la madrugada. Sin embargo, a los pocos minutos, Machado eliminó el tweet.

Captura de pantalla 2026-01-05 115732
El mensaje de María Corina Machado.

El mensaje de María Corina Machado.

Mirá el video que compartió María Corina Machado

El video que compartió María Corina Machado

Noticia en desarrollo...

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas