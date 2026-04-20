Tras el terremoto y la alerta de tsunami, Japón lanzó un aviso por posible megaterremoto

Tras el fuerte terremoto y la alerta de tsunami en Japón, las autoridades advierten sobre un riesgo elevado de un megaterremoto.

El terremoto frente a la costa norte de Japón volvió a poner en tensión a las ciudades del Pacífico.

El terremoto que golpeó este lunes el norte de Japón abrió una jornada de máxima tensión en el país. El sismo, registrado frente a la costa del Pacífico, activó primero una alerta de tsunami y, más tarde, un aviso excepcional por la posibilidad de un megaterremoto en los días siguientes.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por medios internacionales, el movimiento ocurrió a las 16.53 hora local frente a la prefectura de Iwate. Su magnitud fue corregida varias veces durante la jornada y terminó siendo ubicada en 7,7 por las autoridades japonesas, después de estimaciones iniciales menores. El temblor se sintió incluso en Tokio, donde llegó a sacudir edificios a cientos de kilómetros del epicentro.

A partir de ese terremoto, Japón emitió advertencias por tsunami para distintos sectores de su costa noreste. En el puerto de Kuji se registró una ola de 80 centímetros y hubo evacuaciones en localidades costeras, además de interrupciones temporales en servicios ferroviarios. Con el correr de las horas, la alerta más severa fue rebajada, aunque las autoridades mantuvieron pedidos de precaución en la franja marítima afectada.

Barcos evacúan las bahías El terremoto fue de 7.5.

Se espera un nuevo y peor terremoto La novedad más delicada llegó después. La Oficina del Gabinete de Japón y la Agencia Meteorológica japonesa avisaron que, tras este terremoto, la probabilidad de que ocurra otro sismo de magnitud 8 o superior en la próxima semana pasó de un nivel habitual de 0,1% a alrededor de 1%. No se trata de una predicción exacta, pero sí de una advertencia oficial para reforzar la preparación ante un evento mayor.