Terremoto 7.5 en Japón: mirá los videos del terremoto y cómo los barcos escapan ante la alerta por tsunami

Japón quedó este lunes en estado de máxima atención después de un terremoto de magnitud 7,5 frente a la costa de Sanriku, en el noreste del país. El movimiento se registró a las 16.53 hora local, a unos 10 kilómetros de profundidad, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a activar una alerta por tsunami .

Con el correr de los minutos, las autoridades comenzaron a medir el impacto del fenómeno. De momento Japón mantuvo la advertencia por posibles olas de hasta tres metros en sectores del área afectada.

La respuesta oficial fue inmediata. Hubo órdenes y recomendaciones de evacuación en varias ciudades costeras, se activó un equipo de emergencia del Gobierno y se pidió a la población alejarse del mar y de las desembocaduras de ríos. Hasta las primeras horas posteriores al sismo no se habían informado víctimas ni anomalías en instalaciones nucleares de la zona, aunque las autoridades advirtieron que podían registrarse réplicas fuertes durante los próximos días .

El episodio reavivó además un recuerdo inevitable en Japón. La zona golpeada este lunes forma parte de una región que todavía conserva la marca del desastre de 2011, cuando un terremoto y el posterior tsunami dejaron miles de muertos y una crisis nuclear en Fukushima. Por eso, cada nueva alerta en esa franja costera activa protocolos rápidos y una reacción social marcada por la experiencia.

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En ese contexto, en redes sociales empezaron a multiplicarse videos de barcos pesqueros y otras embarcaciones dejando puertos y bahías del noreste japonés. Imágenes emitidas por NHK y replicadas luego en otras plataformas mostraron buques saliendo de zonas costeras como Hachinohe mientras en pantalla seguían apareciendo los mensajes de evacuación por tsunami.

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La explicación está en cómo se comporta un tsunami. En mar abierto, estas olas suelen tener muy poca altura y muchas veces pasan casi inadvertidas para las embarcaciones, pero al acercarse a la costa se frenan, crecen y generan corrientes muy peligrosas en puertos y bahías. Organismos especializados de Estados Unidos explican que allí el cambio brusco del nivel del agua, los remolinos y los escombros vuelven mucho más riesgosa la permanencia en zonas portuarias; aun así, también aclaran que no siempre se recomienda intentar sacar una embarcación y que, si el tiempo es escaso, la prioridad debe ser evacuar a terreno alto y proteger la vida humana.