Venezuela: María Corina Machado dice que Donald Trump llevó la "libertad" a su país

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , ha reivindicado la apuesta del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , al "arriesgar la vida de sus ciudadanos" por la "libertad" de Venezuela , apuntando que ahora espera un calendario electoral y reivindicando que a Washington le conviene tener en Caracas a un "aliado de la democracia y no del comunismo" .

"Siempre agradeceremos y recordaremos al único jefe de Estado que ha arriesgado la vida de sus ciudadanos por la libertad de nuestro país, y eso es Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos ", ha señalado la dirigente opositora venezolana en un desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, al ser preguntada por su gesto de entregarle a Trump la medalla del Premio Nobel durante su visita a Washington.

Sobre las relaciones con Estados Unidos , que dejó a Delcy Rodríguez como líder interina tras la captura del presidente, Nicolás Maduro , en la operación militar del pasado 3 de enero para juzgarle en Estados Unidos , la opositora ha exhibido confianza en el plan político propuesto por la Administración Trump para, después de una fase de estabilización, celebrar comicios que restauren la democracia en Venezuela.

Tras la captura de Maduro, Machado ha defendido que el plan norteamericano conlleva el "desmontaje de la estructura criminal y la apertura del mercado y de la sociedad" en Venezuela. Esto pasa por "elecciones limpias y libres", ha indicado, subrayando que la oposición ganará esos comicios cuando se convoquen.

Venezuela ante el mundo

Igualmente, se ha referido al sistema chavista como un actor que "cree en los valores de iraníes" y que mira a "Irán, a Rusia, a Hezbolá y a Hamás", así como ha dudado de la capacidad económica de las autoridades venezolanas con Rodríguez o que pueda ayudar a la vuelta de la diáspora venezolana al país.

"Desde el punto de vista más pragmático al Gobierno de Estados Unidos le conviene un aliado de la democracia, de la libertad, de los mercados abiertos y no del comunismo y el socialismo chavista. Eso somos nosotros y ellos lo saben", ha resumido sobre el respaldo de Washington.

Así, ha valorado que se están dando "pasos importantes" para elevar la presión sobre Caracas para que avance en la vía democrática y ha quitado hierro al apoyo de Trump a Rodríguez incidiendo en que solo "está cumpliendo instrucciones" y que el futuro de Venezuela "no depende de las instrucciones que vengan de afuera exclusivamente", sino que en este proceso la clave será "lo que la sociedad venezolana es capaz de hacer". "Tenemos agencia y hay que ejercerla", ha señalado.

De este modo, el Premio Nobel de la Paz ha insistido en la necesidad de una "ruta electoral" para "canalizar las angustias" del pueblo venezolano de "manera cívica y pacífica". Así, ha señalado que la transición democrática debe dar garantías a los ciudadanos "que quieren volver" y a los inversores "que ven en Venezuela una oportunidad como ninguna otra en el planeta".

Tiende la mano al Ejército de Venezuela

Sobre la posición de la cúpula militar en Venezuela en el proceso abierto en el país, Machado ha denunciado que las Fuerzas Armadas están en una "situación deplorable" y los propios militares "pasan hambre" y están bajo una "estructura del terror", con decenas de altos mandos presos.

De esta forma, ha tendido la mano al poder militar venezolano para "liberarlo" e integrarlo en el proceso de "transición y reconstrucción". "En las altas posiciones de la institución militar saben que esta fuerza que hay en el pueblo exigiendo una transición existe también dentro de los cuarteles, y que por su propio bien hay que facilitar que esta transición ocurra colocando un programa electoral con una fecha nítida", ha indicado para reiterar la "oportunidad histórica" de las Fuerzas Armadas para demostrar al país que van a respetar el "ejercicio de la soberanía popular y que están del lado de la sociedad y de la democracia".

Sobre la relación futura con la Unión Europea, la opositora venezolana ha expuesto que el país puede ser un "proveedor significativo de energía" en un momento en el que los conflictos ponen en riesgo el suministro de petróleo y gas. "No hay otro con el potencial de crecimiento que Venezuela", ha subrayado.

La caída de Nicolás Maduro

Según ha expuesto, el proceso iniciado en Venezuela con la caída de Maduro y el plan para desmontar la estructura "criminal y de corrupción" en Venezuela tiene un calado regional, por lo que ha vaticinado "olas expansivas de democracia y libertad en Latinoamérica".

"Harán de este proceso y este momento equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para Europa, pero ahora para las Américas", ha asegurado, después de insistir en el efecto que tiene para Cuba la pérdida de un socio como Nicolás Maduro.

"El desplazamiento del régimen en Venezuela traerá también la libertad y la democracia para Cuba, para Nicaragua, y fortalecerá las bases democráticas de toda la región", ha augurado la dirigente opositora. Si bien ha señalado la influencia que tuvo La Habana en la instauración del sistema en Venezuela durante la etapa de Hugo Chavez, ha opinado que ahora el impacto es a la inversa. "Hoy la caída del régimen cubano no implica la caída del régimen venezolano, al revés si funciona así", ha dicho, asegurando que el destino político de la isla dependerá del futuro de Venezuela.

Nicolás Maduro durante el juicio Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, está preso en Estados Unidos. Foto Efe EFE

Unidad de la oposición y vuelta a Venezuela

Al ser preguntada por su anunciado regreso a Venezuela, después de salir del país el pasado diciembre para acudir a Noruega a la recogida del Premio Nobel de la Paz, Machado ha insistido en que el proceso democrático en Venezuela "se ha acelerado", pero ha evitado fijar una fecha para su vuelta.

"Tenemos por delante horas luminosas y cuando me preguntan cuándo, yo les digo: Señores, hace tres meses era impensable lo que está pasando hoy y estos procesos se aceleran si hacemos lo que nos corresponde", ha explicado, para argumentar que más que las acciones de un líder o un cierto jefe de Estado lo que cabe preguntarse es el papel de "cada uno hoy aquí y dentro de Venezuela".

Respecto a la unidad de la oposición en el país, la dirigente de Vente Venezuela ha reivindicado las primarias de 2023, en las que la oposición organizó unas elecciones internas en las que se impuso con gran autoridad. "Cuando fuimos a las primarias para mí esa fue la decisión política que marcó, que fue el punto de inflexión en el destino de esta lucha, y yo le hago un reconocimiento a todos los partidos políticos que acompañaron este proceso", ha indicado, para recalcar que todo lo que vino después, con la inhabilitación de Machado y otros líderes opositores, así como las elecciones de julio de 2024, ha fortaleció a la unidad de las formaciones opositoras.

De todos modos, la líder opositora ha querido acabar con un mensaje de optimismo, al señalar que la democracia "no se hereda", sino que "se vive, se construye, se defiende, se sufre, se padece y se disfruta" "La libertad no es libre si no es costosa", ha subrayado, antes de recalcar que Venezuela "será libre y democrática para siempre" y reivindicar que la lucha busca una solución definitiva a la crisis en el país sudamericano. Dpa