María Corina Machado prepara su regreso a Venezuela.

María Corina Machado regresará a Venezuela "en los próximos días". Al menos así lo aseguró este sábado su partido, Vente Venezuela (VV), aunque no precisó la fecha exacta de retorno de la dirigente opositora al chavismo, quien salió del país en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Vamos a organizarnos porque en Venezuela viene un cambio próximo, vamos a organizarnos para la venida de María Corina Machado , que debe estar en el país en un corto plazo", aseguró Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de VV, durante la reapertura de 'El Bejucal', la sede del partido en Caracas. En ese marco, Alviárez llamó a los militantes y seguidores de la tolda a prepararse y organizarse para esperar la llegada de Machado al país bolivariano.

"María Corina va a llegar a Venezuela en los próximos días, ya ella lo anunciará, y va a llegar a ejercer su pleno derecho ciudadano", insistió el dirigente, sin precisar una fecha para este retorno.

Además, durante su alocución, Alviárez consideró "impostergable" un llamado a elecciones ante lo que consideró como una "falta absoluta" de la presidencia, la cual es ejercida por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

En declaraciones a la prensa, el dirigente aseguró que con "disposición política" es posible cambiar la institucionalidad del país para organizar elecciones antes de que termine este año, y abogó porque todos los partidos políticos puedan participar para que la población vote libremente. "Tenemos que abrirnos ante todos, que compitan todos y que nos reencontremos después en un reconocimiento, respetando la voluntad mayoritaria del ciudadano", añadió.

A principios de marzo, Alviárez había anunciado que la ganadora del Premio Nobel de la Paz recorrerá el país cuando concrete su llegada, pero sin detallar fechas. En la misma línea, la propia Machado afirmó en un video difundido en redes sociales que viajaría a Venezuela "en pocas semanas".

Sin embargo, durante una visita a Santiago de Chile, el 12 de marzo la opositora declaró que su intención es volver a Venezuela "próximamente", pero indicó que este retorno ocurrirá "de manera armoniosa y coordinada con los aliados".

Cabe recordar que Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades del país, que la han señalado de violenta y de pedir una invasión militar.EFE

FUENTE: EFE