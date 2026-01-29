María Corina Machado se reunió con Marco Rubio y aseguró que habrá una "transición real" en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado solicitó este miércoles en Washington que se avance hacia una “ transición real ” en Venezuela , en la que no permanezca en el poder ningún sector del régimen actual. La declaración se produjo luego de una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio .

Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado tras participar en una audiencia en el Senado sobre la política de Trump hacia Venezuela , en la que dijo Estados Unidos no planea un ataque militar en el país, aunque no lo descarta si Delcy Rodríguez no coopera con Washington .

Por otro lado, el secretario de Estado abrió la puerta a que Machado participe en el proceso de transición , aunque recordó que "el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen".

Tras el encuentro, Machado afirmó que atraviesan “horas y días decisivos” para el futuro del país y sostuvo que su movimiento cuenta con el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense. En ese marco, señaló que Rubio es una de las personas que mejor entiende la situación del hemisferio.

"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real . Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

maria corina machado La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. Captura de video

Machado subrayó que su objetivo es que se "restituyan" las instituciones que garanticen "la justicia" y el "reencuentro de los venezolanos", pero no la estabilidad de "un sector del régimen en el poder".

"Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump", afirmó.

El análisis de Machado sobre la situación en Venezuela

Durante sus declaraciones, también se refirió a la situación interna en Venezuela. Indicó que comenzaron a observarse señales de debilitamiento del aparato represivo, aunque aclaró que no considera que ese proceso sea suficiente. Señaló que más de 300 personas fueron liberadas, pero que aún permanecen detenidas más de 700, además de nuevos arrestos registrados en lo que va del mes.

Sobre las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien aseguró que ya no acepta órdenes del exterior, Machado sostuvo que lo relevante no es lo que se dice, sino las acciones que se llevan adelante.

La líder opositora expresó su intención de regresar a Venezuela lo antes posible y afirmó que trabaja para concretarlo, aunque no descartó realizar previamente visitas a otros países, un plan que, según indicó, se encuentra en constante modificación.